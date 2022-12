Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, segunda-feira, 5; onde assistir e horários

As oitavas de final da Copa do Mundo continuam nesta segunda-feira de futebol e o Brasil estará em campo.

A primeira partida do dia é entre Japão, que avançou em primeiro em um grupo com Alemanha e Espanha, e a Croácia, que seguiu em segundo lugar do grupo F. Quem vencer o jogo será o adversário do Brasil nas quartas de final.

Logo após, às 16h00, o Brasil, que perdeu na última sexta-feira para o Camarões, joga contra a Coréia do Sul, disputando a sua vaga nas quartas de final do campeonato. Vale lembrar que mesmo após sua última derrota, o Brasil continuou sendo o primeiro lugar do Grupo G.