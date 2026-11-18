Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Apesar de estarem na parte de cima da tabela, as duas equipes chegam para o confronto em momentos distintos na competição. Enquanto o Flamengo é líder do Brasileirão, o Athletico-PR tenta se manter no G-5.

Panorama das equipes

Flamengo: líder do Brasileirão, com 76 pontos, o time comandado por Leonardo Jardim tem três de vantagem sobre o Palmeiras. A equipe chega embalada, com 11 partidas de invencibilidade na competição e cinco vitórias consecutivas antes da pausa para a Data Fifa. O Rubro-Negro também conta com o retorno antecipado de Arrascaeta e Varela, liberados pela seleção uruguaia. Alex Sandro voltou a treinar após se recuperar de um edema na coxa, enquanto Lucas Paquetá ainda é dúvida por causa de um problema no joelho esquerdo. Gonzalo Plata e Anthony Valencia, convocados pelo Equador, são desfalques.

líder do Brasileirão, com 76 pontos, o time comandado por Leonardo Jardim tem três de vantagem sobre o Palmeiras. A equipe chega embalada, com 11 partidas de invencibilidade na competição e cinco vitórias consecutivas antes da pausa para a Data Fifa. O Rubro-Negro também conta com o retorno antecipado de Arrascaeta e Varela, liberados pela seleção uruguaia. Alex Sandro voltou a treinar após se recuperar de um edema na coxa, enquanto Lucas Paquetá ainda é dúvida por causa de um problema no joelho esquerdo. Gonzalo Plata e Anthony Valencia, convocados pelo Equador, são desfalques. Athletico-PR: quinto colocado, com 54 pontos, o Furacão busca se recuperar na reta final do campeonato para garantir uma vaga na Libertadores de 2027. A equipe de Odair Hellmann atravessa uma sequência de quatro jogos sem vitória, com três derrotas e um empate. Para o duelo no Maracanã, o treinador não poderá contar com o atacante Kevin Viveros, suspenso após a expulsão contra o Vasco, além dos zagueiros Dantas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Arthur Dias, convocado para a seleção brasileira. Steven Mendoza e Lucas Esquivel são dúvidas.

Prováveis escalações

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro. Leonardo Jardim. Athletico-PR: Mycael; Gastón Benavídez, Juan Felipe Aguirre e Lucas Esquivel; Gilberto, Jádson, Luiz Gustavo e Steven Mendoza; Kerwin Vargas e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.

Ficha técnica: