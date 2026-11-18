RESUMO ＋ A Multiplan, empresa de shopping centers, concluiu nesta quarta-feira, 18, um ciclo de sete expansões com a inauguração da nova ala do ParkShopping, em Brasília. As obras acrescentaram cerca de 50 mil metros quadrados de área locável em três anos. Segundo o CEO Eduardo Peres, o grupo espanhol Inditex quer trazer outras marcas ao Brasil após a abertura de três lojas da Bershka em shoppings da Multiplan.

Em três anos, a Multiplan acrescentou cerca de 50 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) aos seus shoppings, em sete expansões que somam aproximadamente R$ 2 bilhões entre ampliações e revitalizações.

O ciclo terminou nesta quarta-feira, 18, com a inauguração da 10ª expansão do ParkShopping, em Brasília, e já tem um efeito visível no mix, com as grandes redes internacionais querendo ainda mais espaço nos ativos da Multiplan.

A Inditex, dona da Zara, é o exemplo mais claro. Depois de abrir neste ano as três primeiras lojas da Bershka no Brasil, todas em shoppings da Multiplan, o grupo espanhol quer trazer outras bandeiras ao país, segundo Eduardo Peres, CEO da companhia.

"Tem diversas marcas no grupo deles que, pelo sucesso da Bershka, querem também estar no Brasil", afirmou o executivo em entrevista à EXAME, durante a inauguração. De acordo com Peres, a Inditex quer começar pelo Rio e por São Paulo, no MorumbiShopping, e as novas operações poderiam abrir no ano que vem.

Como a Bershka abriu a porta

O apetite do grupo aparece nos números. A Zara reaberta em 11 de novembro no BarraShopping, no Rio, passou a ser a maior loja da marca na América Latina e vendeu R$ 8 milhões em cinco dias, segundo Peres. Ainda de acordo com o CEO, é hoje a segunda unidade da Zara que mais vende no mundo.

A Bershka seguiu o mesmo caminho. Estreou no país em março, no MorumbiShopping, abriu a segunda loja em agosto, no BarraShopping, e chega agora a Brasília, no ParkShopping.

"A gente consegue ter dinamismo e velocidade. Eles abriram três Bershkas neste ano. As três estão com a gente", disse Peres. Segundo ele, não há exclusividade com o grupo, e sim uma relação comercial em que a Multiplan entrega o espaço no prazo que a marca precisa.

O executivo atribui a preferência das grandes redes ao volume de vendas dos shoppings da companhia. Marcas que querem muito fluxo, como a Zara, buscam endereços com esse perfil.

A pergunta óbvia é de onde sai o espaço, já que a Multiplan acabou de concluir um ciclo de obras. A resposta está na troca constante de lojistas.

Peres cita o varejo de eletroeletrônicos como um segmento em retirada dos shoppings, com redes em dificuldade ou em recuperação judicial reduzindo suas áreas.

"Sai um, nascem outros. Eu gostaria que a quantidade de lojistas nascendo fosse maior do que a quantidade de gente morrendo, mas infelizmente não é", disse.

Os R$ 40 milhões que o projeto não previa

A expansão do ParkShopping custou R$ 320 milhões, valor bem acima dos R$ 162,6 milhões previstos no anúncio de 2024. Parte da diferença, R$ 40 milhões, veio de uma mudança decidida no canteiro de obras.

"Um dia, visitando a obra, eu percebi que a pessoa batia no Deck Park, mas não tinha acesso. Então a gente criou de fato uma conexão entre a expansão e as vagas", contou Peres. O complexo reúne três prédios: o shopping, a nova ala e o edifício-garagem.

Para o CEO, ajustes assim fazem parte de obras desse porte. "Tem coisas que o papel não mostra. Só que, em um shopping, diferente de uma casa, você vai conviver com aquilo para sempre", afirmou.

A obra foi feita sem incorporadora parceira, com uma construtora contratada. A Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, é sócia da Multiplan no empreendimento.

Pausa para consolidar

O pipeline segue cheio, mas sem pressa. "A gente tem muitas expansões ainda por fazer. Tem em São Caetano, tem em Jundiaí, tem outros lugares em que a gente pode crescer. Mas eu prefiro consolidar aquilo que a gente acabou de fazer", disse Peres.

A lógica é que um corredor novo leva tempo para entrar na rotina do cliente. "O consumidor não tem o hábito de passar por aquele lugar. Você precisa criar esse hábito, e isso leva algum tempo", explicou.

O cenário político também pesa na espera. Peres diz aguardar a nova equipe econômica do governo reeleito e o ânimo do consumidor, em um país com famílias e empresas mais endividadas.

"Eu não tenho preferência. Eu jogo com as cartas que vêm", afirmou. "Foi uma eleição meio a meio. Você tem metade que está satisfeita e metade que talvez não esteja."

'Nada fora do cardápio'

Aquisições de shoppings de terceiros não estão descartadas. "Não tem nada fora do cardápio. A gente olha tudo", disse o CEO. "Aquisições podem acontecer, mas é difícil programar."

Construir um shopping do zero também não saiu do radar, embora fique mais difícil com a economia crescendo pouco, segundo ele.

No ParkShopping, ainda há cerca de 11 mil metros quadrados para crescer. Peres diz que vislumbra ali um novo prédio de escritórios, que se somaria às duas torres do ParkShopping Corporate, em vez de mais área de shopping.

No imobiliário, o foco segue nos shoppings, e a incorporação entra onde surge oportunidade. O principal exemplo é o Golden Lake, bairro privativo ao lado do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, que acaba de lançar a terceira fase, o Lake Baikal.

A ação que não acompanha o lucro

A Multiplan também não pretende vender novas fatias de seus shoppings. Segundo Peres, as vendas de participação recentes equalizaram a dívida depois da recompra de cerca de R$ 2 bilhões em ações feita no fim de 2024, quando a companhia comprou a fatia do fundo canadense Ontario Teachers.

Na bolsa, o desempenho segue descolado dos resultados. A Multiplan lucrou R$ 383,2 milhões no terceiro trimestre, alta de 73,3%, e superou R$ 1,5 bilhão em 12 meses pela primeira vez. Ainda assim, as ações recuavam 4,6% no ano até o fim de outubro, segundo o BB Investimentos.

Peres reconhece o incômodo, mas diz não acompanhar a cotação. "Todo mundo se sente mal quando a ação não reflete aquilo que você imagina. Mas o importante não é o preço da ação, e sim atender bem quem frequenta os shoppings", disse.

A oscilação entre o primeiro e o segundo turno, para ele, foi "expectativa pura".