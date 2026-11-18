Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view.
O confronto coloca frente a frente o terceiro e o segundo colocados do Brasileirão. O Palmeiras precisa vencer para continuar na perseguição ao líder Flamengo, enquanto o Cruzeiro tenta consolidar sua posição no G-4 e chega embalado por quatro vitórias consecutivas.
Panorama das equipes
- Cruzeiro: terceiro colocado, com 60 pontos, o time comandado por Artur Jorge chega embalado por quatro vitórias consecutivas e busca consolidar sua posição no G-4 para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. A Raposa terá os retornos de William, Lucas Villalba e Matheus Pereira, que cumpriram suspensão na rodada anterior. Por outro lado, Jonathan Jesus e Kauã Moraes estão suspensos. Keny Arroyo está com a seleção equatoriana, Wesley cumpre punição do STJD e Bruno Rodrigues não pode atuar por pertencer ao Palmeiras. Fabrício Bruno voltou a treinar e deve ficar à disposição.
- Palmeiras: na segunda colocação, com 73 pontos, o Verdão está a três do líder Flamengo e precisa vencer para seguir na disputa pelo título. A equipe de Abel Ferreira encerrou a preparação nesta terça-feira com desfalques importantes: Murilo, Joaquín Piquerez e Paulinho seguem no departamento médico, enquanto Gustavo Gómez e Maurício estão com a seleção paraguaia. Jhon Arias, Flaco López e Agustín Giay também foram convocados e têm previsão de chegada a Belo Horizonte na madrugada de quarta-feira. Os três serão avaliados pela comissão técnica antes da definição da equipe.
Prováveis escalações
- Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Matías Viña; Lucas Romero e Matheus Henrique; Gerson, Matheus Pereira e Marquinhos; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Emiliano Martínez, Bruno Fuchs e Alexander Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Arthur; Ramón Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Ficha técnica:
- Competição: Campeonato Brasileiro (35ª rodada)
- Data: quarta-feira, 18 de novembro de 2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view e streaming)