Esporte

Brasil chega à Copa de 2026 com elenco mais valioso de sua história

Levantamento da Betfair aponta crescimento expressivo no valor dos jogadores brasileiros em relação ao ciclo de 2022

Seleção Brasileira: Bruno Guimarães e Raphinha aparecem entre os atletas que mais cresceram financeiramente no ciclo da Copa (Franco Arland/Getty Images)

Seleção Brasileira: Bruno Guimarães e Raphinha aparecem entre os atletas que mais cresceram financeiramente no ciclo da Copa (Franco Arland/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06h17.

A Seleção Brasileira chegará à Copa do Mundo de 2026 com o elenco mais valioso de sua história. Um levantamento divulgado pela Betfair mostra que os jogadores convocados para o atual ciclo acumulam juntos 978,7 milhões de euros em valor de mercado, consolidando uma das gerações financeiramente mais fortes do futebol brasileiro.

O estudo considerou 15 atletas que participaram do ciclo anterior da equipe e seguem presentes na convocação rumo ao Mundial de 2026. O crescimento no valor dos jogadores reflete a consolidação de nomes que ganharam protagonismo em grandes clubes da Europa nos últimos quatro anos.

Jogadores da Seleção alcançam valorização histórica

O principal destaque é Vinicius Jr. O atacante do Real Madrid registrou a maior valorização absoluta da Seleção. Em 2022, seu valor de mercado era estimado em 100 milhões de euros. Agora, o número saltou para 200 milhões de euros, colocando o brasileiro entre os atletas mais valiosos do futebol mundial.

Além de Vinicius Jr., outros jogadores tiveram crescimento expressivo durante o ciclo. Bruno Guimarães e Raphinha aparecem logo atrás no ranking financeiro da equipe, ambos avaliados em 80 milhões de euros. Os dois vivem momento de destaque no futebol europeu e ganharam espaço como peças importantes da Seleção.

Raphinha durante amistoso contra a França realizado nos EUA (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Valor de mercado de Neymar despenca no ciclo para 2026

Enquanto parte do elenco valorizou fortemente, alguns nomes seguiram caminho oposto. O caso mais emblemático é o de Neymar. Principal referência técnica da Seleção na última década, o atacante apresentou a maior desvalorização financeira do grupo.

Segundo o levantamento, Neymar passou de um valor de mercado estimado em 90 milhões de euros em 2022 para apenas 10 milhões de euros em 2026. A queda está ligada à sequência de lesões recentes, ao avanço da idade e às mudanças em sua trajetória no futebol internacional.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos. A equipe está no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.

Antes do torneio começar, a seleção vai jogar dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

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