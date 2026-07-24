Vibra aposta em expansão regional e inicia na Argentina 1ª operação fora do Brasil

A Vibra, uma das maiores companhias de energia do Brasil, oficializou nesta semana, na Argentina, o início de sua primeira operação no exterior como parte de uma estratégia de expansão na América Latina focada no setor de lubrificantes.

O objetivo, segundo um comunicado, é alcançar uma participação de 12% no mercado argentino de lubrificantes nos próximos anos.

Para isso, a líder do mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e dona da Lubrax relançou na quinta-feira, 23, durante um evento em Buenos Aires, a tradicional marca, comercializada no país vizinho há mais de 50 anos.

“A Argentina ocupa um lugar central em nossa estratégia de crescimento internacional. Estamos construindo uma operação de longo prazo, com produção local, uma rede comercial cada vez mais sólida e um portfólio preparado para responder às necessidades do mercado”, explicou o CEO da Lubrax, Marcelo Bragança, em comunicado.

Segundo a Vibra, a Argentina se tornou o principal mercado potencial da marca fora do Brasil.

Por isso, a implementação da nova operação, iniciada em 2025 com a criação da Vibra Argentina, incluiu uma estrutura comercial, industrial, logística, de produção e de abastecimento local própria, concebida para acompanhar o crescimento e impulsionar o desenvolvimento do mercado argentino.

O plano contempla, ainda, a ampliação da cobertura territorial e do portfólio da marca, com produtos destinados a veículos leves e pesados, motocicletas e maquinário agrícola e industrial.

Atualmente, a companhia já conta com três distribuidores autorizados que abastecem regiões como Mar del Plata, no sudeste; o interior da província de Buenos Aires; Neuquén, no sudoeste; Río Negro, no sul; e Tucumán, no noroeste.

Além disso, mantém uma rede de atacadistas que garantem sua presença comercial em 15 províncias argentinas, que concentram aproximadamente 80% do consumo nacional de lubrificantes.

Marcelo Bragança, vice-presidente executivo e CEO de Lubrificantes da Vibra, no evento de relançamento da marca Lubrax em Buenos Aires, em 23 de julho (Vibra/EFE)

Aposta no setor de lubrificantes

Com operações diversificadas nos setores de combustíveis, energia e transição energética, a Vibra inaugurou, em novembro de 2025, uma unidade de negócios dedicada exclusivamente ao setor de lubrificantes, com o objetivo de dar ainda mais foco e autonomia à marca Lubrax.

A medida buscou reforçar o valor do segmento como uma das cinco frentes de crescimento da empresa, que, no primeiro trimestre de 2026, obteve lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão, 63% maior do que o registrado no mesmo período de 2025.

Os lubrificantes também apresentaram resultados consistentes e alcançaram o maior volume histórico para um primeiro trimestre, com uma alta de 7% em relação a 2025.

Diante desse contexto, a companhia, responsável pela maior fábrica de lubrificantes da América Latina, localizada em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ressaltou a importância estratégica do segmento para ampliar sua participação no mercado interno e para expandir e consolidar sua presença internacional na região.