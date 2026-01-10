Esporte

Botafogo x Taubaté: onde assistir e horário pela Copinha

Partida entre Taubaté x Botafogo é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09h46.

O Taubaté e o Botafogo se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 19h, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP), pela última rodada do Grupo 14 da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na Xsports.

O Botafogo, comandado por Rodrigo Bellão, chega com 100% de aproveitamento e precisa de um empate para garantir vaga no mata-mata. No entanto, as vitórias magras por 1 a 0 contra Estrela de Março e Águia de Marabá deixaram a classificação ainda indefinida, exigindo atenção total do Glorioso nesta rodada decisiva.

Já o Taubaté, que venceu na estreia e perdeu na segunda rodada, depende de uma vitória simples para ultrapassar o time carioca no saldo de gols e ficar com a vaga. A equipe da casa aposta na força local e no talento do trio ofensivo para surpreender o favorito do grupo.

  • Provável escalação do Taubaté: Lucas, Arthur, Gabriel, Fillipy e Affini; Chico, Léo Moura e Gustavo; Caio Matheus, Ryan e Ygor. Técnico: Diego Paulista.
  • Provável escalação do Botafogo: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Lucas Camilo e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.

Onde assistir ao vivo o jogo Taubaté x Botafogo hoje pela Copinha?

O jogo deste sábado, 19h, entre Taubaté e Botafogo terá transmissão ao vivo na Xsports.

Como assistir online o jogo Taubaté x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo canal da Xsports, disponível em plataformas de streaming e no YouTube.

