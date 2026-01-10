Fortaleza x União Mogi: onde assistir e horário pela Copinha

O União Mogi e o Fortaleza se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 15h15, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP), pela terceira rodada do Grupo 23 da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na Ulisses TV.

Já classificados para o mata-mata, os dois times disputam agora a liderança da chave. O Fortaleza lidera com seis pontos e joga pelo empate para garantir a primeira colocação. O União Mogi, com quatro pontos, precisa da vitória para terminar em primeiro. Os eliminados Centro Olímpico-SP e Confiança-PB completam o grupo.

Na segunda fase, os classificados deste grupo enfrentarão adversários do Grupo 24. As datas e horários desses confrontos ainda serão definidos pela organização da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo União Mogi x Fortaleza hoje pela Copinha?

O jogo deste sábado, 15h15, entre União Mogi e Fortaleza terá transmissão ao vivo na Ulisses TV.

Como assistir online o jogo União Mogi x Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online gratuitamente pelo canal da Ulisses TV no YouTube.