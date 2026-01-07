Estrela de Março x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pela Copinha

Repórter
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15h27.
O Estrela de Março e o Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 21h30, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, sede do Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.
Na estreia, o Botafogo venceu o Águia de Marabá por 1 a 0, com gol de Matheusinho nos minutos finais da segunda etapa. O time comandado por Rodrigo Bellão pode garantir a classificação antecipada à próxima fase, desde que o Taubaté vença o Águia no jogo anterior e o Glorioso confirme o favoritismo diante do Estrela de Março. Para o confronto, o Alvinegro não contará com o volante Marquinhos e o atacante Kadir, chamados para a pré-temporada com o time principal sob comando de Martín Anselmi.
O Estrela de Março, por sua vez, busca surpreender e ainda sonha com chances de classificação.
O jogo desta quarta-feira, 7, às 21h30, entre Estrela de Março e Botafogo terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.
Você pode assistir à partida ao vivo pelo canal CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube.
Estrela de Março: Elio Vinícius; Kaique Levi, Aleck, PH e Alexsandro; Jhon Marlley, Pedro Henrique e Gabriel Carvalho; Dudu, Alisson e Raí.
Técnico: Júnior Nogueira.
Botafogo: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Cauã Zappelini e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo.
Técnico: Rodrigo Bellão.