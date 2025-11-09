Vitória x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vitória e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV e Premiere.

O Leão baiano conquistou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento ao vencer o Internacional na última rodada. Com o triunfo, a equipe comandada por Jair Ventura deixou o Z-4 e subiu para a 16ª colocação, com 34 pontos — apenas um a mais que o Santos, primeiro clube dentro da zona da degola.

Já o Botafogo vive bom momento após superar o Vasco no clássico e segue firme na disputa por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe de Davide Ancelotti ocupa a sexta posição com 51 pontos, apenas um atrás do Bahia, atual quinto colocado.

Onde assistir ao vivo o jogo Vitória x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV e Premiere.

Como assistir online o jogo Vitória x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo ou do Premiere.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

Vitória – Técnico: Jair Ventura

Thiago Couto; Neris (Lucas Halter), Willian Oliveira (Ricardo Ryller/Kauan) e Zé Marcos; Erick, Ronald, Baralhas, Matheuzinho e Ramon; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).

Botafogo – Técnico: Davide Ancelotti

Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.