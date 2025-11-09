Esporte

Vitória x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Vitória x Botafogo é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10h00.

O Vitória e o Botafogo se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 16h, no estádio Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV e Premiere.

O Leão baiano conquistou um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento ao vencer o Internacional na última rodada. Com o triunfo, a equipe comandada por Jair Ventura deixou o Z-4 e subiu para a 16ª colocação, com 34 pontos — apenas um a mais que o Santos, primeiro clube dentro da zona da degola.

Já o Botafogo vive bom momento após superar o Vasco no clássico e segue firme na disputa por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe de Davide Ancelotti ocupa a sexta posição com 51 pontos, apenas um atrás do Bahia, atual quinto colocado.

Onde assistir ao vivo o jogo Vitória x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV e Premiere.

Como assistir online o jogo Vitória x Botafogo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo ou do Premiere.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

  • Vitória – Técnico: Jair Ventura
    Thiago Couto; Neris (Lucas Halter), Willian Oliveira (Ricardo Ryller/Kauan) e Zé Marcos; Erick, Ronald, Baralhas, Matheuzinho e Ramon; Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).
  • Botafogo – Técnico: Davide Ancelotti
    Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

