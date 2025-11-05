Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h16.
O confronto entre Botafogo e Vasco é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, e promete ser um confronto decisivo por uma vaga na próxima Libertadores.
O jogo acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo será feita pelo Prime Video.
O Botafogo, após um péssimo empate sem gols contra o Mirassol, segue em baixa no segundo turno e caiu para a sexta colocação no Brasileirão. Com uma longa lista de desfalques, o técnico Davide Ancelotti contará com a volta de Allan, que estava suspenso, e de Savarino, recuperado de virose. No entanto, Tucu Correa segue como dúvida após lesão muscular.
Do outro lado, o Vasco chega motivado após boas atuações, mas ainda precisa melhorar para garantir uma vaga na próxima Libertadores. Mesmo vindo de derrota para o São Paulo por 2 a 0, o time de Fernando Diniz ainda tem chances de brigar por uma posição no G-6, mas precisa reagir rapidamente.
A partida entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h30, será transmitida ao vivo pelo Prime Video.
Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
Técnico: Davide Ancelotti.
Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti.
Técnico: Fernando Diniz.