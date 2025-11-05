Esporte

Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Botafogo e Vasco é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h16.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O confronto entre Botafogo e Vasco é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, e promete ser um confronto decisivo por uma vaga na próxima Libertadores.

O jogo acontece nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo será feita pelo Prime Video.

O Botafogo, após um péssimo empate sem gols contra o Mirassol, segue em baixa no segundo turno e caiu para a sexta colocação no Brasileirão. Com uma longa lista de desfalques, o técnico Davide Ancelotti contará com a volta de Allan, que estava suspenso, e de Savarino, recuperado de virose. No entanto, Tucu Correa segue como dúvida após lesão muscular.

Do outro lado, o Vasco chega motivado após boas atuações, mas ainda precisa melhorar para garantir uma vaga na próxima Libertadores. Mesmo vindo de derrota para o São Paulo por 2 a 0, o time de Fernando Diniz ainda tem chances de brigar por uma posição no G-6, mas precisa reagir rapidamente.

Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Vasco hoje?

A partida entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira, 5 de novembro, às 19h30, será transmitida ao vivo pelo Prime Video.

Prováveis escalações de Botafogo x Vasco

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
Técnico: Davide Ancelotti.

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti.
Técnico: Fernando Diniz.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBotafogoAgenda de jogos

Mais de Esporte

Vitória x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Jogos de hoje, 5 de novembro, quarta-feira: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Mercados

Com vendas em baixa, Molson Coors mira negócios fora da cerveja

Apresentado por IBP

Transição energética abre espaço para jovens que querem inovar

Tecnologia

Seacom estuda cabo 'submarino terrestre' para ligar África de leste a oeste

ESG

Novo fundo de 80 milhões de euros poderá dobrar frota de ônibus elétricos do Brasil