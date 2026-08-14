Você conhece o verdadeiro potencial do Grok? Veja como usar a IA no trabalho

O Grok é a inteligência artificial desenvolvida pela xAI e pode ser acessado pela web e por aplicativos para celular. A ferramenta reúne recursos de conversa, pesquisa na internet, análise de arquivos, geração de imagens e vídeo, programação e interação por voz.

Para quem trabalha, um dos principais diferenciais está na possibilidade de combinar conversa e pesquisa na mesma tarefa. O Grok pode consultar a web em tempo real e também pesquisar publicações públicas no X, o que permite trabalhar com informações mais recentes.

Isso não significa que toda resposta esteja automaticamente correta. Como ocorre com outras ferramentas de inteligência artificial, informações importantes precisam ser verificadas nas fontes originais.

No que o Grok é bom

Pesquisar informações atuais

O Grok conta com busca na web em tempo real e integração com o X. Na prática, isso pode ser útil para acompanhar notícias, tendências, acontecimentos recentes e informações que mudam rapidamente.

Um profissional pode, por exemplo, pedir que a ferramenta reúna as principais informações sobre uma empresa, identifique mudanças recentes em determinado mercado e apresente as fontes utilizadas.

Para uma pesquisa de trabalho, um comando mais específico tende a ser mais útil do que uma pergunta genérica. Em vez de escrever "pesquise sobre o mercado de tecnologia", é possível pedir:

"Pesquise as principais mudanças no mercado brasileiro de software empresarial em 2026, priorizando fontes oficiais e veículos especializados. Separe os fatos das interpretações."

Resumir e analisar documentos

O Grok permite enviar arquivos para análise, incluindo PDFs, planilhas, imagens, código e outros formatos. A ferramenta pode extrair informações, resumir documentos e responder perguntas com base no material fornecido.

Isso pode ser usado para transformar documentos extensos em materiais mais fáceis de consultar. Um profissional pode enviar um relatório e solicitar:

resumo dos principais pontos;

identificação de números relevantes;

comparação entre períodos;

localização de informações específicas;

elaboração de perguntas para uma reunião.

O resultado, porém, deve ser conferido no documento original antes de ser utilizado em decisões ou publicações.

Escrever e revisar textos

A inteligência artificial também pode ajudar na produção textual. Segundo a própria xAI, o Grok pode ser utilizado para escrita, pesquisa, brainstorming e edição de textos. A plataforma também oferece um recurso chamado Canvas, voltado para trabalhos mais longos.

Uma aplicação prática é fornecer o objetivo, o público e as informações que obrigatoriamente precisam aparecer no texto. Depois, o profissional pode pedir uma segunda etapa para revisar clareza, estrutura e repetição.

O uso mais eficiente, nesse caso, não é simplesmente pedir que a ferramenta "escreva um texto", mas fornecer contexto e critérios claros.

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Analisar dados e ajudar com programação

O Grok também pode trabalhar com código e, dependendo do ambiente e dos recursos disponíveis, auxiliar na análise de dados. A xAI informa que seus modelos podem gerar, explicar e depurar código.

Para quem não é programador, isso pode ser útil para entender uma fórmula, identificar um erro em um script ou transformar uma necessidade em uma primeira versão de código.

Para profissionais de tecnologia, a ferramenta pode ser usada para revisar trechos de código, explicar funções ou sugerir maneiras de solucionar determinado problema. O código produzido pela inteligência artificial ainda precisa ser testado antes de entrar em produção.

Usar o Grok para tarefas mais complexas

O Grok também possui recursos voltados ao raciocínio e à execução de tarefas mais elaboradas. A xAI descreve um sistema de múltiplos agentes no qual diferentes agentes podem trabalhar em partes de um problema e reunir os resultados.

Esse tipo de recurso pode ser interessante para pesquisas que exigem várias etapas, como comparar informações, localizar fontes, organizar dados e produzir uma síntese final.

A empresa também oferece recursos de busca em tempo real e ferramentas para agentes capazes de utilizar dados do X, pesquisa na web e execução de código.

Como escrever um bom comando para o Grok

Um prompt, nome dado ao comando enviado à inteligência artificial, funciona melhor quando deixa claro o que precisa ser feito e qual resultado é esperado.

Uma estrutura simples pode incluir:

objetivo da tarefa; contexto necessário; formato da resposta; fontes ou critérios que devem ser considerados; restrições que precisam ser respeitadas.

Por exemplo, em vez de "analise esta empresa", um profissional pode escrever:

"Analise o relatório financeiro enviado. Identifique os três principais indicadores, compare os resultados com o período anterior e apresente os dados em uma tabela. Não faça projeções que não estejam no documento."

Esse nível de especificidade reduz ambiguidades e facilita a conferência do resultado.

O que conferir antes de usar a resposta

Mesmo quando a ferramenta apresenta fontes, a inteligência artificial não deve substituir a verificação humana em tarefas que envolvem informação relevante.

Antes de utilizar uma resposta em uma apresentação, relatório ou decisão profissional, vale conferir:

se a fonte realmente afirma aquilo que o Grok apresentou;

se os números foram interpretados corretamente;

se a informação é atual;

se houve mistura entre fatos e inferências;

se documentos confidenciais podem ser enviados à ferramenta.

A própria xAI informa que o Grok pode pesquisar a web e publicações públicas do X em tempo real. Isso amplia o acesso a informações atuais, mas não elimina a necessidade de avaliar a qualidade das fontes.

Como começar a usar o Grok

Para uma primeira experiência, o profissional pode escolher uma tarefa que já faça parte da rotina, como resumir um documento, organizar uma pesquisa ou revisar um texto.

Depois, vale comparar o resultado da inteligência artificial com o processo tradicional. O objetivo é identificar onde a ferramenta economiza tempo e em quais etapas a revisão humana continua sendo indispensável.

O Grok reúne pesquisa na internet, acesso a informações do X, análise de arquivos, geração de conteúdo, programação e recursos multimodais em uma mesma plataforma. Para profissionais, seu uso pode fazer sentido principalmente em tarefas que envolvem grande volume de informação e exigem organização, síntese ou exploração de diferentes fontes.

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