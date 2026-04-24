Botafogo x Internacional: horário, onde assistir e detalhes do jogo

Botafogo: time carioca enfrenta o Internacional pelo Brasileirão (Fernando Torres/CBF)
Publicado em 24 de abril de 2026 às 13h00.
Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado, 25, às 18h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo ocupa a nona colocação, com 16 pontos em 11 jogos. A equipe chega embalada após vitória expressiva por 4 a 1 sobre a Chapecoense na rodada anterior e tenta manter o bom momento para subir na tabela.
O Internacional aparece na 14ª posição, com 13 pontos em 12 partidas. No último compromisso, o time foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 1 e busca recuperação fora de casa para ganhar posições na classificação.
A partida terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.
