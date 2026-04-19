Internacional X Mirassol: resultado do jogo e gols

Gols no Beira-Rio garantem vitória fora de casa.
Redação Exame
Publicado em 19 de abril de 2026 às 13h06.
O Mirassol venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo, 19, no Beira-Rio, Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols da partida foram marcados por Lucas Oliveira, aos 22 minutos do primeiro tempo, e por André Luís, aos 45 minutos de jogo, garantindo a vitória da equipe visitante.
Alan Patrick marcou para o Inter aos 93 minutos de jogo.
Essa é a primeira derrota do Internacional após cinco jogos sem perdas, em que o time tenta se afastar da zona de rebaixamento. Antes da partida, o Mirassol ocupava a última posição, com seis pontos.
Alesson lança André Luis. Victor Gabriel erra a linha de impedimento. E o Mirassol vence por 2 a 0.pic.twitter.com/DfsIAiDcT5
— Marcos Bertoncello (@mbertoncello_) April 19, 2026