Internacional X Mirassol: resultado do jogo e gols

O Mirassol venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo, 19, no Beira-Rio, Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por Lucas Oliveira, aos 22 minutos do primeiro tempo, e por André Luís, aos 45 minutos de jogo, garantindo a vitória da equipe visitante.

Alan Patrick marcou para o Inter aos 93 minutos de jogo.

Essa é a primeira derrota do Internacional após cinco jogos sem perdas, em que o time tenta se afastar da zona de rebaixamento. Antes da partida, o Mirassol ocupava a última posição, com seis pontos.