Mirassol x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mirassol e Flamengo entram em campo neste domingo, 17, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Mirassol vive jejum de quatro jogos sem vencer, embora apenas um deles conte pelo Brasileirão: a derrota para o Cruzeiro no domingo passado.

Já o Flamengo se recuperou de dois empates seguidos na competição ao vencer o Vitória em casa na última rodada. O resultado reduziu para seis pontos a distância para o líder Palmeiras, vantagem que pode diminuir ainda mais, já que o time carioca tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol, no Maracanã.

Onde assistir

A partida tem transmissão do Premiere (TV fechada), da RECORD (TV aberta) e da CazéTV (YouTube).

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Neto Moura e Eduardo; Alesson (Fernandinho), Edson Carioca e Bruno Santos.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Pedro e Lino.