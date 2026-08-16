Esporte
Fase de grupos copa 2026

Mirassol x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida acontece neste domingo, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol

Mirassol x Flamengo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão (Gilvan de Souza/Flamengo)

Mirassol x Flamengo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão (Gilvan de Souza/Flamengo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16h50.

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Mirassol e Flamengo entram em campo neste domingo, 17, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Mirassol vive jejum de quatro jogos sem vencer, embora apenas um deles conte pelo Brasileirão: a derrota para o Cruzeiro no domingo passado.

Já o Flamengo se recuperou de dois empates seguidos na competição ao vencer o Vitória em casa na última rodada. O resultado reduziu para seis pontos a distância para o líder Palmeiras, vantagem que pode diminuir ainda mais, já que o time carioca tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol, no Maracanã.

Onde assistir

A partida tem transmissão do Premiere (TV fechada), da RECORD (TV aberta) e da CazéTV (YouTube).

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Neto Moura e Eduardo; Alesson (Fernandinho), Edson Carioca e Bruno Santos.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Pedro e Lino.

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