Corinthians x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 16, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Corinthians chega embalado por seis jogos de invencibilidade no Brasileirão, sequência que tirou o time da zona de rebaixamento e o aproximou do G-4. Fora de campo, porém, o clube enfrenta turbulências: o presidente Osmar Stabile tem sido alvo de críticas após a decisão de não renovar o contrato de Memphis Depay, depois de meses de negociação.

Do outro lado, o Cruzeiro vive fase ainda mais consistente: são cinco partidas de invencibilidade na temporada e apenas uma derrota nos últimos 15 jogos. No Brasileirão, a Raposa venceu as duas últimas partidas e briga para se firmar no G-5 da competição.

Onde assistir

A partida tem transmissão da Amazon Prime.

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Allan, Matheus Pereira, Charles e Lingard; Dieguinho e Gui Negão.

Cruzeiro

Otávio; Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno e Villalba (Kauã Moraes); Zé Lucas, Matheus Henrique e Gerson; Wesley, Lucho Rodríguez (Kaio Jorge) e João Costa.