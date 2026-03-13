Esporte

Botafogo x Flamengo: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Equipes femininas se enfrentam no Engenhão, no Rio de Janeiro

Flamengo: time chega como segundo colocado no Brasileirão feminino (Paula Reis / CRF/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 00h01.

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.

O Flamengo chega ao confronto na segunda colocação, com seis pontos e saldo de três gols em dois jogos.

O Botafogo aparece na décima posição, com três pontos e saldo negativo de zero.

Que horas ocorre o jogo?

Botafogo x Flamengo acontece às 19h, no Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Onde posso assistir ao jogo?

O jogo terá ransmissão ao vivo pelo canal SporTV.

O Brasileirão Feminino em 2026

A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A1 conta com 18 clubes. Após duas rodadas, Flamengo e Palmeiras lideram a competição com seis pontos cada. A artilheira do Flamengo até aqui é Nubia, com dois gols marcados. Pelo Botafogo, Ana, Rita Bove, Tipa e Zoio aparecem na lista de goleadoras, com um gol cada.

