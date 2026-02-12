Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quinta-feira, 12, horários e onde assistir

Dia tem final do Super-G feminino, prova dos 10 km no cross-country e rodadas do curling; veja a agenda completa e como assistir

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 06h00.

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 desta quinta-feira, 12, reúne provas classificatórias, finais e disputas por medalha ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã e segue até o fim da tarde.

Entre os destaques do dia estão a final do Super-G feminino no esqui alpino, a prova de 10 km feminino no esqui cross-country e a decisão do moguls masculino no esqui estilo livre. No gelo, o curling movimenta a agenda com rodadas da fase preliminar no feminino e no masculino.

Curling domina o dia; esqui e moguls têm finais com medalha

O dia começa às 5h05, com quatro partidas ao mesmo tempo no curling feminino, todas válidas pela fase preliminar. Na sequência, o esqui estilo livre entra em ação com eliminatórias e final do moguls masculino.

Ainda pela manhã, o programa traz a final do Super-G feminino no esqui alpino e a prova de 10 km no esqui cross-country, também com medalha.

À tarde, o curling volta a movimentar a agenda das Olimpíadas de Inverno 2026 com mais quatro jogos no feminino.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — quinta-feira (12/02)

Curling (feminino)

  • Horário: 5h05
  • Jogo: Coreia do Sul x Estados Unidos — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 5h05
  • Jogo: Japão x Suécia — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 5h05
  • Jogo: Itália x Suíça — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 5h05
  • Jogo: Canadá x Dinamarca — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 6h00
  • Prova: Moguls — masculino — eliminatórias (Corrida 2)
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui alpino

  • Horário: 7h30
  • Prova: Super-G — feminino — final — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

  • Horário: 8h15
  • Prova: Moguls — masculino — final (Corrida 1) — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui cross-country

  • Horário: 9h00
  • Prova: Largada intervalada 10 km — feminino — final — tem medalha
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling (masculino)

  • Horário: 10h05
  • Jogo: Estados Unidos x Suíça — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 10h05
  • Jogo: Grã-Bretanha x Suécia — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 10h05
  • Jogo: Noruega x Alemanha — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling (feminino)

  • Horário: 15h05
  • Jogo: Itália x Coreia do Sul — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 15h05
  • Jogo: China x Grã-Bretanha — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 15h05
  • Jogo: Suécia x Estados Unidos — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
  • Horário: 15h05
  • Jogo: Dinamarca x Japão — fase preliminar
  • Onde assistir: SporTV e CazéTV
