Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quinta-feira, 12, horários e onde assistir

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 desta quinta-feira, 12, reúne provas classificatórias, finais e disputas por medalha ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã e segue até o fim da tarde.
Entre os destaques do dia estão a final do Super-G feminino no esqui alpino, a prova de 10 km feminino no esqui cross-country e a decisão do moguls masculino no esqui estilo livre. No gelo, o curling movimenta a agenda com rodadas da fase preliminar no feminino e no masculino.
Curling domina o dia; esqui e moguls têm finais com medalha
O dia começa às 5h05, com quatro partidas ao mesmo tempo no curling feminino, todas válidas pela fase preliminar. Na sequência, o esqui estilo livre entra em ação com eliminatórias e final do moguls masculino.
Ainda pela manhã, o programa traz a final do Super-G feminino no esqui alpino e a prova de 10 km no esqui cross-country, também com medalha.
À tarde, o curling volta a movimentar a agenda das Olimpíadas de Inverno 2026 com mais quatro jogos no feminino.
Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — quinta-feira (12/02)
Curling (feminino)
- Horário: 5h05
- Jogo: Coreia do Sul x Estados Unidos — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 5h05
- Jogo: Japão x Suécia — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 5h05
- Jogo: Itália x Suíça — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 5h05
- Jogo: Canadá x Dinamarca — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
- Horário: 6h00
- Prova: Moguls — masculino — eliminatórias (Corrida 2)
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui alpino
- Horário: 7h30
- Prova: Super-G — feminino — final — tem medalha
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui estilo livre
- Horário: 8h15
- Prova: Moguls — masculino — final (Corrida 1) — tem medalha
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
Esqui cross-country
- Horário: 9h00
- Prova: Largada intervalada 10 km — feminino — final — tem medalha
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling (masculino)
- Horário: 10h05
- Jogo: Estados Unidos x Suíça — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 10h05
- Jogo: Grã-Bretanha x Suécia — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 10h05
- Jogo: Noruega x Alemanha — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
Curling (feminino)
- Horário: 15h05
- Jogo: Itália x Coreia do Sul — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 15h05
- Jogo: China x Grã-Bretanha — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 15h05
- Jogo: Suécia x Estados Unidos — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV
- Horário: 15h05
- Jogo: Dinamarca x Japão — fase preliminar
- Onde assistir: SporTV e CazéTV