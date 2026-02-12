Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quinta-feira, 12, horários e onde assistir

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 desta quinta-feira, 12, reúne provas classificatórias, finais e disputas por medalha ao longo do dia. O cronograma começa nas primeiras horas da manhã e segue até o fim da tarde.

Entre os destaques do dia estão a final do Super-G feminino no esqui alpino, a prova de 10 km feminino no esqui cross-country e a decisão do moguls masculino no esqui estilo livre. No gelo, o curling movimenta a agenda com rodadas da fase preliminar no feminino e no masculino.

Curling domina o dia; esqui e moguls têm finais com medalha

O dia começa às 5h05, com quatro partidas ao mesmo tempo no curling feminino, todas válidas pela fase preliminar. Na sequência, o esqui estilo livre entra em ação com eliminatórias e final do moguls masculino.

Ainda pela manhã, o programa traz a final do Super-G feminino no esqui alpino e a prova de 10 km no esqui cross-country, também com medalha.

À tarde, o curling volta a movimentar a agenda das Olimpíadas de Inverno 2026 com mais quatro jogos no feminino.

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — quinta-feira (12/02)

Curling (feminino)

Horário: 5h05

Jogo: Coreia do Sul x Estados Unidos — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Horário: 5h05

Jogo: Japão x Suécia — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Horário: 5h05

Jogo: Itália x Suíça — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Horário: 5h05

Jogo: Canadá x Dinamarca — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

Horário: 6h00

Prova: Moguls — masculino — eliminatórias (Corrida 2)

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui alpino

Horário: 7h30

Prova: Super-G — feminino — final — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui estilo livre

Horário: 8h15

Prova: Moguls — masculino — final (Corrida 1) — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Esqui cross-country

Horário: 9h00

Prova: Largada intervalada 10 km — feminino — final — tem medalha

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling (masculino)

Horário: 10h05

Jogo: Estados Unidos x Suíça — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Horário: 10h05

Jogo: Grã-Bretanha x Suécia — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Horário: 10h05

Jogo: Noruega x Alemanha — fase preliminar

Onde assistir: SporTV e CazéTV

Curling (feminino)