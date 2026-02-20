Corinthians x Fluminense: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira, 20, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino A1 de 2026.

Com três pontos somados e saldo positivo de um gol, o Corinthians ocupa a oitava colocação e pode subir na tabela em caso de vitória. O Fluminense aparece na sétima posição, também com três pontos.

Que horas ocorre o jogo?

Corinthians x Fluminense acontece às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde posso assistir ao jogo?

A partida será transmitida pelo SporTV.

Mudanças no Brasileirão feminino em 2026

A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A1 conta com 18 clubes. Após a primeira rodada, nove equipes somam três pontos, incluindo Corinthians e Fluminense, que aparecem na parte intermediária da tabela.