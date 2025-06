Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão Feminino

O Corinthians e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, 9, às 20h, no estádio do Canindé, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino e terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

O Corinthians, atual campeão da competição, entra como favorito para o confronto, com um elenco repleto de estrelas. O Flamengo, por sua vez, busca se reabilitar na temporada e conquistar uma vitória importante fora de casa, em sua luta para se manter na parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians (F) x Flamengo (F) hoje pelo Brasileirão Feminino?

O jogo desta segunda-feira, às 20h, entre Corinthians (F) e Flamengo (F) terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo Corinthians (F) x Flamengo (F) hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

