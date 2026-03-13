Resultado do jogo São Paulo x Chapecoense ontem; veja os destaques

São Paulo: Tricolor cresce na etapa final e chega à ponta da tabela
Freelancer
Publicado em 13 de março de 2026 às 06h00.
São Paulo venceu a Chapecoense por 2 a 0 ontem no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Roger Machado, o Tricolor decidiu a partida no segundo tempo e assumiu a liderança isolada. Veja os destaques.
Como foi São Paulo x Chapecoense
A partida começou sob chuva forte em São Paulo, com gramado pesado e dificuldade para a bola circular. Mesmo assim, o time da casa controlou a posse desde os primeiros minutos, mas demorou para transformar o domínio em chances mais claras. O primeiro susto do Tricolor veio na reta final da etapa inicial, quando Luciano desviou cruzamento de Calleri e obrigou o goleiro Léo Vieira a fazer boa defesa.
A Chape também levou perigo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Everton ficou com a sobra na entrada da área e bateu colocado, mas Rafael apareceu bem para evitar o gol catarinense. Assim, o placar seguiu zerado até o intervalo.
O cenário mudou logo na volta para o segundo tempo. Aos três minutos, Marcos Antônio encontrou Luciano na área, e o camisa 10 finalizou para abrir o placar para o São Paulo. O gol mudou o jogo e deu ainda mais controle ao time paulista.
Aos 14 minutos, o São Paulo ampliou. Bobadilla finalizou dentro da área, a bola desviou no caminho e sobrou para Calleri marcar. Foi o oitavo gol do atacante argentino na temporada, agora artilheiro do Tricolor. Depois disso, a equipe do estreante Roger Machado manteve o comando da partida e teve outras chances com Bobadilla acertando o travessão, e Marcos Antônio marcando o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada. Final, 2 a 0 Tricolor.
Chuva, refletores e paralisação marcaram a noite
Além dos gols, o jogo foi interrompido por alguns minutos após refletores do estádio apresentarem falhas. Já nos acréscimos, o cabo que sustentava uma das redes rompeu e provocou nova parada antes do apito final.
São Paulo assume a ponta do Brasileirão
Com a vitória, o São Paulo chegou aos 13 pontos, assumiu a liderança isolada do Brasileirão após derrota do Palmeiras e alcançou seu melhor início de campeonato nos últimos sete anos. Além disso, passou a ter a melhor defesa da competição.
A Chapecoense, por outro lado, sofreu a primeira derrota no campeonato, permaneceu com cinco pontos e caiu para a 12ª colocação.