Esporte

Resultado do jogo São Paulo x Chapecoense ontem; veja os destaques

Partida movimentou a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo: Tricolor cresce na etapa final e chega à ponta da tabela

São Paulo: Tricolor cresce na etapa final e chega à ponta da tabela

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 13 de março de 2026 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

São Paulo venceu a Chapecoense por 2 a 0 ontem no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Roger Machado, o Tricolor decidiu a partida no segundo tempo e assumiu a liderança isolada. Veja os destaques.

Como foi São Paulo x Chapecoense

A partida começou sob chuva forte em São Paulo, com gramado pesado e dificuldade para a bola circular. Mesmo assim, o time da casa controlou a posse desde os primeiros minutos, mas demorou para transformar o domínio em chances mais claras. O primeiro susto do Tricolor veio na reta final da etapa inicial, quando Luciano desviou cruzamento de Calleri e obrigou o goleiro Léo Vieira a fazer boa defesa.

A Chape também levou perigo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Everton ficou com a sobra na entrada da área e bateu colocado, mas Rafael apareceu bem para evitar o gol catarinense. Assim, o placar seguiu zerado até o intervalo.

O cenário mudou logo na volta para o segundo tempo. Aos três minutos, Marcos Antônio encontrou Luciano na área, e o camisa 10 finalizou para abrir o placar para o São Paulo. O gol mudou o jogo e deu ainda mais controle ao time paulista.

Aos 14 minutos, o São Paulo ampliou. Bobadilla finalizou dentro da área, a bola desviou no caminho e sobrou para Calleri marcar. Foi o oitavo gol do atacante argentino na temporada, agora artilheiro do Tricolor. Depois disso, a equipe do estreante Roger Machado manteve o comando da partida e teve outras chances com Bobadilla acertando o travessão, e Marcos Antônio marcando o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada. Final, 2 a 0 Tricolor.

Chuva, refletores e paralisação marcaram a noite

Além dos gols, o jogo foi interrompido por alguns minutos após refletores do estádio apresentarem falhas. Já nos acréscimos, o cabo que sustentava uma das redes rompeu e provocou nova parada antes do apito final.

São Paulo assume a ponta do Brasileirão

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 13 pontos, assumiu a liderança isolada do Brasileirão após derrota do Palmeiras e alcançou seu melhor início de campeonato nos últimos sete anos. Além disso, passou a ter a melhor defesa da competição.

A Chapecoense, por outro lado, sofreu a primeira derrota no campeonato, permaneceu com cinco pontos e caiu para a 12ª colocação.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoSão Paulo Futebol ClubeChapecoense

Mais de Esporte

Botafogo x Flamengo: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

Corinthians x Palmeiras: que horas é o jogo do Brasileirão hoje?

São Paulo vence a Chape na estreia de Roger e vira líder do Brasileirão

Palmeiras perde para o Vasco em São Januário na reestreia de Renato Gaúcho

Mais na Exame

EXAME Agro

Guerra no Irã expõe fragilidade do mercado de fertilizantes no Brasil, diz setor

Ciência

Cientistas resgatam áudio de 1950 e descobrem 'segredo' das baleias-jubarte

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem festa com Ana Castela

Mercados

Alta do petróleo, PCE dos EUA e serviços no Brasil: o que move os mercados