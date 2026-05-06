Botafogo x Racing: que horas e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Botafogo x Racing: veja onde assistir a transmissão da Sul-Americana (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h01.
Botafogo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira, 6, pela Sul-Americana.
O duelo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, é válido pela 4ª rodada da fase de grupos. O Botafogo lidera o Grupo E com sete pontos e pode encaminhar a classificação. Já o Racing soma quatro pontos e chega pressionado após sequência de empates.
No primeiro turno, a equipe brasileira venceu por 3 a 2.
A partida acontece às 21h30, do horário de Brasília, nesta quarta-feira, 6.
O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).
Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Kadir, Arthur Cabral e Matheus Martins.
Técnico: Franclim Carvalho
Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rodríguez; Forneris, Zuculini e Rodriguez; Solari, Perez e Martínez.
Técnico: Gustavo Costas