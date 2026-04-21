Botafogo x Chapecoense hoje: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Chapecoense se enfrentam pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil 2026, no Estádio Nilton Santos

Chapecoense: time enfrenta o Botafogo no Rio (Sports Press Photo / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Publicado em 21 de abril de 2026 às 08h30.

Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira, 21 de abril, às 17h, no horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.

Com 16 pontos, o Botafogo ocupa a 9ª colocação no Brasileirão e chega embalado após vencer a própria Chapecoense por 4 a 1, fora de casa, no último sábado. O Glorioso tem 22 gols marcados, o melhor ataque da Série A.

Já a Chapecoense vive momento oposto, ocupa a zona de rebaixamento e tenta surpreender no Nilton Santos sob o comando de Fábio Matias, ex-Botafogo.

Onde assistir Botafogo x Chapecoense?

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Que horas é o jogo Chapecoense x Botafogo hoje?

O jogo começa às 17h, no horário de Brasília.

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Allan, Medina e Danilo; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Chapecoense (Técnico: Fábio Matias)

Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho.

