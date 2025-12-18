A roupa que Gabriel Bortoleto usa na praia

Como atleta de destaque, Gabriel Bortoleto, que estreou neste ano na Fórmula 1, tem parcerias firmadas com empresas de segmentos variados. E isso se estende até mesmo para a moda verão. Para esta estação a marca de resortwear Barthelemy traz peças com a assinatura do piloto.

São três modelos shorts para banho (Saline, Saline Maree e Gustavia), calças em linho, camisas polo e camisetas, em edição limitada, de cor lisa, mas com discretos detalhes que remetem à trajetória de Bortoleto.

Foto da coleção: referência no automobilismo (Barthelemy/Divulgação)

A cartela de cores revisita suas vitórias. O branco com toques azul-marinho e vermelho remete aos primeiros tempos da Fórmula 3. Os tempos de Fórmula 2 se traduzem em preto com toques laranja. E o atual momento da Fórmula 1 aparece no preto com listras e costuras em verde.

A coleção traz detalhes relacionados ao automobilismo, como aviamentos em fibra de carbono e medalhas em madrepérola com o autógrafo de Bortoleto. As peças têm preço entre R$ 928 e R$ 1.580 e podem ser encontradas nas lojas da marca, como a que fica no Quadrado de Trancoso, no sul da Bahia.