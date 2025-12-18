Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

A roupa que Gabriel Bortoleto usa na praia

Parceria do piloto de Fórmula 1 com a marca de resortwear Barthelemy inclui shorts e camisas polo

Gabriel Bortoleto em campanha para coleção com Barthelemy: edição limitada (Barthelemy/Divulgação)

Gabriel Bortoleto em campanha para coleção com Barthelemy: edição limitada (Barthelemy/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13h51.

Tudo sobreGabriel Bortoleto
Saiba mais

Como atleta de destaque, Gabriel Bortoleto, que estreou neste ano na Fórmula 1, tem parcerias firmadas com empresas de segmentos variados. E isso se estende até mesmo para a moda verão. Para esta estação a marca de resortwear Barthelemy traz peças com a assinatura do piloto.

São três modelos shorts para banho (Saline, Saline Maree e Gustavia), calças em linho, camisas polo e camisetas, em edição limitada, de cor lisa, mas com discretos detalhes que remetem à trajetória de Bortoleto.

Foto da coleção de resortwear da Barthelemy

Foto da coleção: referência no automobilismo (Barthelemy/Divulgação)

A cartela de cores revisita suas vitórias. O branco com toques azul-marinho e vermelho remete aos primeiros tempos da Fórmula 3. Os tempos de Fórmula 2 se traduzem em preto com toques laranja. E o atual momento da Fórmula 1 aparece no preto com listras e costuras em verde.

A coleção traz detalhes relacionados ao automobilismo, como aviamentos em fibra de carbono e medalhas em madrepérola com o autógrafo de Bortoleto. As peças têm preço entre R$ 928 e R$ 1.580 e podem ser encontradas nas lojas da marca, como a que fica no Quadrado de Trancoso, no sul da Bahia.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Moda verãoGabriel Bortoleto

Mais de Casual

Rosewood São Paulo anuncia parceria com terminal BTG Pactual

A marca de calçados que pertence há 50 anos à Hermès — e que poucos sabem

Oscar 2026: veja onde assistir aos principais filmes pré-indicados

'O Agente Secreto' é pré-selecionado ao Oscar de 2026 em duas categorias

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Ex-sócio da Boate Kiss é autorizado a cumprir pena em regime aberto

Negócios

Empresa do PR transforma ideia desacreditada em R$ 22 bilhões de vendas

Mundo

Líder da Itália pediu paciência para aprovar acordo UE-Mercosul, diz Lula

Mercados

Sem Midway Mall, Guararapes foca no principal, dizem analistas - ação sobe 8%