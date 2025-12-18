A roupa que Gabriel Bortoleto usa na praia

Gabriel Bortoleto em campanha para coleção com Barthelemy: edição limitada (Barthelemy/Divulgação)
Editor de Casual e Especiais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13h51.
Como atleta de destaque, Gabriel Bortoleto, que estreou neste ano na Fórmula 1, tem parcerias firmadas com empresas de segmentos variados. E isso se estende até mesmo para a moda verão. Para esta estação a marca de resortwear Barthelemy traz peças com a assinatura do piloto.
São três modelos shorts para banho (Saline, Saline Maree e Gustavia), calças em linho, camisas polo e camisetas, em edição limitada, de cor lisa, mas com discretos detalhes que remetem à trajetória de Bortoleto.
A cartela de cores revisita suas vitórias. O branco com toques azul-marinho e vermelho remete aos primeiros tempos da Fórmula 3. Os tempos de Fórmula 2 se traduzem em preto com toques laranja. E o atual momento da Fórmula 1 aparece no preto com listras e costuras em verde.
A coleção traz detalhes relacionados ao automobilismo, como aviamentos em fibra de carbono e medalhas em madrepérola com o autógrafo de Bortoleto. As peças têm preço entre R$ 928 e R$ 1.580 e podem ser encontradas nas lojas da marca, como a que fica no Quadrado de Trancoso, no sul da Bahia.