Norris vence GP da Inglaterra de F1 com dobradinha da McLaren O terceiro colocado foi o veterano alemão Niko Hülkenberg, companheiro de Sauber do brasileiro Gabriel Bortoleto, que abandonou a prova na sexta volta

SAO PAULO, BRAZIL - OCTOBER 31: Lando Norris of Great Britain and McLaren talks to the media in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on October 31, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Clive Mason/Getty Images) (Clive Mason/Getty Images)