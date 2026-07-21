CBF prevê adotar novas regras da Copa do Mundo a partir da 23ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê adotar as novas regras de arbitragem da Fifa no futebol brasileiro a partir da 23ª rodada. As mudanças, que estrearam na Copa do Mundo de 2026, estabelecem novos limites de tempo para cobranças, substituições e atendimentos médicos, além de ampliar a atuação do VAR.

Antes da implementação, a CBF deve discutir as medidas com os clubes em uma nova reunião, marcada para o dia 10 de agosto. O encontro servirá para verificar a concordância das equipes e oficializar a data de início das novas determinações nas competições nacionais.

Nas competições organizadas pela Conmebol, como Libertadores e Copa Sul-Americana, as alterações entram em vigor ainda em julho. A entidade informou, por meio de ofício, que seguirá as determinações da IFAB (International Football Association Board), órgão responsável pela definição das regras do futebol.

A adoção nas competições sul-americanas, porém, não inclui a chamada Lei Vini Jr., regra que prevê expulsão para jogadores que taparem a boca durante discussões com adversários.

Entre as mudanças previstas está a ampliação das atribuições do VAR, sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo. O sistema poderá atuar na correção de decisões relacionadas a escanteios, erros de identificação de jogadores e expulsões decorrentes de um segundo cartão amarelo.

As novas regras também estabelecem expulsão imediata para jogadores que abandonarem o campo como forma de protesto contra decisões da arbitragem.

Novas regras estabelecem limites de tempo

As alterações incluem um prazo máximo de cinco segundos para a cobrança de lateral. Caso o limite seja ultrapassado, a posse de bola será revertida para a equipe adversária.

Nos tiros de meta, o jogador também terá até cinco segundos para reiniciar a partida. Se o prazo não for respeitado, a equipe adversária receberá um escanteio.

As substituições passam a ter um limite de dez segundos para que o atleta deixe o campo. Caso esse período seja excedido, o jogador que entrará na partida terá de aguardar um minuto antes de receber autorização para entrar.

Outra mudança envolve o atendimento médico. O jogador que receber assistência dentro de campo deverá permanecer fora da partida por um minuto antes de retornar.

Com as alterações, cobranças de lateral e tiro de meta passam a ter limite de cinco segundos, enquanto substituições e atendimentos médicos também ficam sujeitos a novos prazos e punições.

O conjunto de medidas também amplia as situações em que o VAR poderá interferir. Entre elas estão a correção de escanteios, erros de identidade e decisões relacionadas à expulsão após o segundo cartão amarelo.