Pensador diz que IA, robótica e blockchain criarão 'singularidade econômica' até 2030

Ex-executivo sênior do Goldman Sachs, o pensador Raoul Pal afirmou que a inteligência artificial, a robótica e a tecnologia blockchain vão criar um evento de “singularidade econômica” em 2030. Para além desse ponto, segundo ele, seria impossível fazer previsões, e toda a economia precisará se realinhar para uma realidade de crescimento muito maior, porém com sérios desafios para trabalhadores humanos.

Segundo Pal, pela primeira vez na história, a inteligência no mundo está evoluindo além da capacidade humana, com fortes indícios de que a maioria dos trabalhadores não serão humanos no começo da década de 2030. “Ao longo do próximo ano, os modelos de IA serão mais inteligentes do que qualquer pessoa”, defende.

O problema desse cenário é que o movimento está ocorrendo mais rápido do que a capacidade da sociedade, política ou mesmo da economia de se adaptar. “A coerência entra em colapso”, resume.

Gráfico da evolução do poder computacional apresentado por Raoul Pal

Pal, que hoje é CEO da plataforma de mídia financeira Real Vision, diz que a fórmula do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – que seria igual ao aumento populacional, somado ao avanço da produtividade e à expansão da dívida – agora vai ter que ser reconstruída para abarcar IA e robôs.

“No lugar de um mundo de 3% ou 4% de crescimento do PIB, podemos entrar em um mundo de 10%, 20% ou até 30%. Porém, a maior parte desse PIB é dirigido por máquinas em uma economia invisível: a economia agêntica”, defende.

Blockchain, memecoins e IA

O CEO da Real Vision diz que agentes de IA estão começando a transacionar e isso tem se tornado um dos maiores focos dos blockchains, pois agentes precisam movimentar dinheiro em velocidade de máquina, e não de humanos. Na opinião do pensador, a política tradicional não funciona em um mundo assim.

“É mais rápido do que podemos regular, entender ou fazer qualquer coisa sobre”, argumenta.

Pal considera que hoje os lucros desse sistema ainda vão para os humanos que usam as máquinas, mas em breve será direcionado para as próprias máquinas. Um exemplo disso, segundo ele, é a economia das chamadas memecoins, criptomoedas sem fundamento que se valorizam ou perdem valor apenas por especulação em torno de alguma ideia viral de internet.

“Memecoins são a a capitalização instantânea de uma ideia que captura atenção”, diz. Pal destaca que as máquinas que já estão girando a maioria dos tokens lançados no blockchain Solana serão aquelas que lançarão tokens para levantar capital para projetos específicos no futuro. Elas farão isso para obter poder computacional, energia elétrica e outros recursos, por exemplo.

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“Essas oportunidades costumavam ser financiadas por capitalistas de risco, e agora esse ciclo de financiamento é lento demais. Qualquer um que já lidou com uma empresa de venture capital sabe quão lento e complicado é, mas no mercado tokenizado isso pode ocorrer de maneira instantânea.”

Pal diz que o mundo das finanças descentralizadas criou a possibilidade de levantar US$ 1 bilhão em uma hora para uma oportunidade que dura apenas um mês ou uma semana.

O espaço de humanos será na economia da atenção

Diante desse cenário em que a IA tem tanto poder sobre a economia, a economia dos humanos cada vez mais será a da atenção, e não do dinheiro. “Entreter humanos ou experiências humanas tem mais valor do que esses bens e serviços cujo custo irá para zero.”

Pal diz que estar perto de humanos ainda tem mais valor do que estar perto de uma televisão ou computador em termos de atenção humana. “Vemos o preço de equipes esportivas disparando, assim como a indústria musical, com turnês cada vez mais valorizadas.”

O conselho dele para crianças e adolescentes, portanto, é que nas universidades não pensem que o aprendizado é apenas o conhecimento sobre determinado assunto. “Esteja perto de outras pessoas e aprenda a se comunicar com elas.”

Quem quiser vencer no futuro, portanto, deve focar em usar o “superpoder” das ferramentas de IA para descobrir como gerar mais valor a partir da economia da atenção, dominada por influenciadores digitais.

Empregos roubados pela IA?

De acordo com Pal, a discussão sobre os empregos roubados pela IA está esquecendo de pontos importantes, como o fato de que o número de pessoas no mercado de trabalho já está naturalmente em declínio por conta da queda na taxa de natalidade.

“A IA e os robôs estão substituindo trabalhadores humanos que se aposentam. Esse processo traz um equilíbrio bom, apesar da fricção. Todas as nossas vidas vão melhorar por causa disso”, defende.

Gráfico da participação na força de trabalho dos EUA versus taxa de natalidade

Pal acredita que descobertas em genéticas e no tratamento de doenças serão possíveis graças a esse desenvolvimento tecnológico da IA.

O medo de ser substituído, na avaliação do pensador, precisa ser trocado por uma mentalidade de como adotar essa mudança para se tornar melhor. “Muitas indústrias vão sofrer disrupção por causa disso, e rápido. Porém, novos setores vão nascer com isso também. É algo que vai nos salvar dos trabalhos que não queremos fazer.”

Tokenização e mercado cripto

Nesse sentido, Pal sugere que as pessoas invistam naquilo que vai provocar a disrupção, pois o mercado financeiro como um todo está disponível agora graças à tokenização de ativos.

“Tanta coisa do uso de blockchain é, na verdade, a infraestrutura subjacente para toda essa economia agêntica e para a economia da IA. Qualquer pessoa, em qualquer país com acesso à internet, poderá investir nisso.”

Ancorado nesta tese, Pal concluiu dizendo que o mercado de criptoativos saltará de US$ 2 trilhões hoje para US$ 100 trilhões até 2034 ou 2036. “Se você não investir, ficará preso no mundo em que seus ganhos, em termos reais, não crescerão o bastante.”

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