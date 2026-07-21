Fiat celebra 50 anos no Brasil com campanha, festival e ações até setembro

50 anos no Brasil, a até setembro. Para celebrar seus, a Fiat estruturou uma plataforma de comunicação que combina campanha institucional, festival de música, projetos de conteúdo, influenciadores, ações para clientes e colaboradores e uma estratégia de mídia que deve permanecer ativa

Sob o conceito "Fiat. Há 50 anos fã do Brasil", as ações buscam reforçar a presença histórica da marca no país por diferentes pontos de contato, unindo entretenimento, conteúdo e experiências presenciais.

Conexões de longa data

O filme institucional, lançado neste mês, funciona como eixo criativo das comemorações. A peça acompanha diferentes gerações de brasileiros por meio de cenas que remetem a diferentes situações, de brincadeiras de rua a encontros familiares, enquanto modelos históricos da Fiat aparecem como parte dessas memórias.

“Queremos reconhecer as pessoas que fizeram parte dessa trajetória, mas também reforçar que essa história continua sendo escrita. A campanha celebra um legado construído ao lado dos brasileiros e reafirma o compromisso da Fiat de seguir inovando, investindo e desenvolvendo soluções que acompanhem as necessidades do consumidor e a evolução da mobilidade no país”, destaca Adriana Girão, head de marketing & comunicação de marca da Fiat.

A campanha foi desenvolvida pela Leo, agência parceira da Fiat há 30 anos, marcando uma das relações mais longevas da publicidade brasileira.

“Quando você acompanha uma marca por três décadas, deixa de conhecer apenas sua comunicação e passa a entender profundamente seu negócio, sua evolução e os desafios de manter a liderança ao longo do tempo”, avalia Isabella Cinopoli, COO da Leo.

Comemorar é com festa

Além da campanha, a Fiat quer celebrar seu aniversário com uma grande festa. Um dos principais pilares dessa estratégia é o Fiat Festival 50 Anos, evento que acontece nesta terça-feira, 21, em Belo Horizonte. Na programação estão shows de IZA, Thiaguinho e da dupla César Menotti & Fabiano.

A programação inclui, ainda, conteúdos especiais, ativações da marca e uma apresentação com drones. O festival será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay.

A Fiat distribuiu as ações ao longo de diversos canais e formatos, mantendo as comemorações ativas pelos próximos meses. O plano reúne TV aberta, streaming, CazéTV, mídia digital, DOOH (digital out of home), redes sociais, criadores de conteúdo e projetos especiais.

“Pensamos em uma estratégia mais ampla para uma celebração tão importante. Além do festival, temos um conjunto de influenciadores nos apoiando e ações especiais para clientes e funcionários. Temos uma série de ações para todos que fazem parte dessa história”, reforça Girão.

Na lista de celebrações há ainda um projeto de conteúdo desenvolvido com Fábio Porchat. Ao longo do ano, o apresentador reunirá histórias de clientes, colaboradores e personalidades ligadas à trajetória da Fiat no Brasil em conteúdos inspirados no formato do programa Que História É Essa, Porchat?.