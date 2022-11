O atacante Karim Benzema está fora da Copa do Mundo 2022. A informação foi publicada neste sábado, 19, pelo jornal "Le Parisien" e confirmada pela seleção francesa. Segundo comunicado, a lesão levará pelo menos três semanas de recuperação.

Vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo, o francês não treinou com o grupo nos primeiros dias de preparação para o Mundial. Neste sábado, realizou a primeira atividade com os companheiros, mas sentiu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

