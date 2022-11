Como assistir a Copa do Mundo 2022 online e de graça

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial deste ano será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre Catar, país anfitrião, e Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília. No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales.

Os fãs de futebol que não terão o privilégio de acompanhar os jogos no Catar, buscam maneiras de assistir os jogos pela internet e de forma gratuita.

Onde assistir online os jogos da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Youtube do Casimiro, o CazeTV.

Como assistir ao vivo a Copa do Mundo no Globoplay?

O sinal de toda a programação da TV Globo fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

- Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

- Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir.

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir o debate com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir a Copa do Mundo no canal do Casimiro

Para assistir a Copa do Mundo no canal do Camisiro, é necessário entrar no Youtube e pesquisa por CazeTV. O canal irá transmitir 22 partidas.

