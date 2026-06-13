Austrália x Turquia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A Austrália e a Turquia se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14 de junho, às 01h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, pela abertura do Grupo D.
Detalhes da partida
- Data e horário: 14 de junho de 2026, às 01h (Brasília) (local – Pacific Blvd, Vancouver)
- Local: BC Place, em Vancouver.
- Confronto: Austrália x Turquia – Grupo D.
- Arbitragem: o venezuelano Jesús Valenzuela foi o escolhido para atuar como arbitro do confronto entre Austrália x Turquia. Ele também terá como assistentes Jorge Urrego e Túlio Moreno. O VAR não foi divulgado.
Transmissão
- TV fechada: ESPN.
- Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Disney+. A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.
Escalações prováveis
- Austrália (técnico Tony Popovic): Maty Ryan; Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess; Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe e Cristian Volpato; Mohamed Touré.
- Turquia (técnico Vincenzo Montella): Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.
Contexto
- A Turquia retorna a Copa do Mundo após 24 anos de ausência, enquanto a Austrália, chamada de Socceroos, disputa sua sétima edição do torneio com 17 jogadores estreantes.
- A Austrália e a Turquia se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas em maio de 2004, em território australiano, durante a preparação turca para a Eurocopa daquele ano.
- Austrália e Turquia se enfrentaram apenas duas vezes na história.[/grifar] Os dois jogos ocorreram em maio de 2004, com duas vitórias da seleção turca, uma por 3 a 1 e outra por 1 a 0
- A Turquia venceu as duas partidas disputadas naquele período. No total, marcou quatro gols e sofreu um.
- O jogo em Vancouver marca o primeiro confronto oficial entre Austrália e Turquia, com registros anteriores restritos ao período de preparação de 2004.
- O encontro ocorre em cenário distinto do histórico anterior, com elencos e ciclos de trabalho atualizados em relação aos amistosos disputados no passado.
Agenda do Grupo D
- 12/06: Estados Unidos x Paraguai – Los Angeles (22h de Brasília)
- 14/06: Austrália x Turquia – Vancouver (01h de Brasília)
- 19/06: Estados Unidos x Austrália – Seattle (16h de Brasília)
- 20/06: Turquia x Paraguai – São Francisco (0h de Brasília)
- 25/06: Turquia x Estados Unidos – Los Angeles (23h de Brasília)
- 25/06: Paraguai x Austrália – São Francisco (23h de Brasília)