Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo B

O Grupo B da Copa do Mundo de 2026 está definido após o sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. A competição terá 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.

Composição do Grupo B

Canadá (cabeça de chave e país-sede)

(cabeça de chave e país-sede) Suíça

Catar

Repescagem Europeia A (vaga disputada entre Itália, País de Gales, Bósnia ou Irlanda do Norte).

Análise do Grupo B

O Canadá, jogando em casa, busca aproveitar o fator local para avançar pela primeira vez à fase eliminatória. A Suíça chega como uma seleção sólida, principalmente pela sua defesa. O Catar, campeão da Copa da Ásia em 2019 e anfitrião do último Mundial, tenta mostrar evolução após a experiência de 2022. A quarta vaga será definida em março de 2026, e pode trazer um peso extra ao grupo caso a Itália conquiste a classificação, tornando o Grupo B um dos mais equilibrados.

Contexto do torneio