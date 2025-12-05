Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo B

O Canadá, jogando em casa, busca aproveitar o fator local para avançar pela primeira vez à fase eliminatória

Canadá: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)

Canadá: país será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16h54.

O Grupo B da Copa do Mundo de 2026 está definido após o sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. A competição terá 48 seleções divididas em 12 grupos, e será sediada por México, Canadá e Estados Unidos.

Composição do Grupo B

  • Canadá (cabeça de chave e país-sede)
  • Suíça
  • Catar
  • Repescagem Europeia A (vaga disputada entre Itália, País de Gales, Bósnia ou Irlanda do Norte).

Análise do Grupo B

O Canadá, jogando em casa, busca aproveitar o fator local para avançar pela primeira vez à fase eliminatória. A Suíça chega como uma seleção sólida, principalmente pela sua defesa. O Catar, campeão da Copa da Ásia em 2019 e anfitrião do último Mundial, tenta mostrar evolução após a experiência de 2022. A quarta vaga será definida em março de 2026, e pode trazer um peso extra ao grupo caso a Itália conquiste a classificação, tornando o Grupo B um dos mais equilibrados.

Contexto do torneio

  • Formato: 12 grupos com 4 seleções; avançam os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados para a fase de 32 equipes.
  • Datas: 11 de junho a 19 de julho de 2026.
  • Abertura: México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
  • Final: MetLife Stadium, Nova Jersey, em 19 de julho
Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo A

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo K? Veja os adversários de Portugal

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo G? Veja os adversários da Bélgica

Copa do Mundo 2026: quem está no grupo F? Veja os adversários da Holanda

Mais na Exame

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou o Grupo A

Ciência

Fósseis na Venezuela revelam detalhe impressionante sobre as anacondas

Brasil

Metrô de SP vai funcionar 24h aos sábados a partir deste fim de semana

Mercados

Por que a Bolsa cai após Flávio Bolsonaro confirmar candidatura à presidência