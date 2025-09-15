A 71ª temporada da UEFA Champions League retorna nesta terça-feira, 16, e os brasileiros poderão conferir os jogos no streaming com novas funcionalidades na HBO Max. Dois serviços chegam aos assinantes: o Mosaico e os Melhores Momentos, anunciados com exclusividade à EXAME.

Pela primeira vez disponível desde a rodada inicial da UEFA Champions League, o Mosaico possibilita assistir a até quatro partidas simultaneamente.

A nova funcionalidade também permite que o assinante escolha a narração predominante e a altere a qualquer momento pelo controle remoto, na TV, ou pelo menu Áudio e Legendas em celulares e tablets.

Já a opção de Melhores Momentos será disponibilizada para jogos ao vivo na totalidade do torneio. Durante a exibição ao vivo dos confrontos da UEFA Champions League, o assinante da HBO Max pode rever os principais lances à medida que acontecem. Será possível acessar as jogadas finalizadas, como gols, faltas, expulsões, a qualquer instante e em tempo real.

Após reassistir aos lances destacados, basta retornar à transmissão ao vivo.

A plataforma HBO Max exibe todos os jogos da UEFA Champions League ao vivo, sem custo adicional para os assinantes de todos os pacotes.

Jogos da Champions League na HBO Max

A nova temporada das Champions League começou em 8 de julho de 2025 e terá a final na Puskas Arena, em Budapeste, Hungria, no dia 30 de maio de 2026. A fase de qualificação começou em julho/agosto de 2025, com playoffs determinando as últimas vagas para a fase de grupos.

Os principais clubes da temporada são Liverpool, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milão, Bayern München, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG), entre outros. A primeira rodada está prevista para os dias 16 a 18. Já a segunda será disputada entre os dias 30 de setembro a 1º de outubro.