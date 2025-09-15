Esporte

Champions League: HBO Max lança opção de tela com quatro jogos simultâneos e narração personalizada

Serviços estarão disponíveis na plataforma de streaming a partir do dia 16 de setembro, data de início da fase de liga da competição continental

Champions League: veja as novas funcionalidades da HBO Max (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17h09.

Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 17h10.

Tudo sobreChampions League
Saiba mais

A 71ª temporada da UEFA Champions League retorna nesta terça-feira, 16, e os brasileiros poderão conferir os jogos no streaming com novas funcionalidades na HBO Max. Dois serviços chegam aos assinantes: o Mosaico e os Melhores Momentos, anunciados com exclusividade à EXAME.

Pela primeira vez disponível desde a rodada inicial da UEFA Champions League, o Mosaico possibilita assistir a até quatro partidas simultaneamente.

A nova funcionalidade também permite que o assinante escolha a narração predominante e a altere a qualquer momento pelo controle remoto, na TV, ou pelo menu Áudio e Legendas em celulares e tablets.

Já a opção de Melhores Momentos será disponibilizada para jogos ao vivo na totalidade do torneio. Durante a exibição ao vivo dos confrontos da UEFA Champions League, o assinante da HBO Max pode rever os principais lances à medida que acontecem. Será possível acessar as jogadas finalizadas, como gols, faltas, expulsões, a qualquer instante e em tempo real.

Após reassistir aos lances destacados, basta retornar à transmissão ao vivo.

A plataforma HBO Max exibe todos os jogos da UEFA Champions League ao vivo, sem custo adicional para os assinantes de todos os pacotes.

Jogos da Champions League na HBO Max

A nova temporada das Champions League começou em 8 de julho de 2025 e terá a final na Puskas Arena, em Budapeste, Hungria, no dia 30 de maio de 2026. A fase de qualificação começou em julho/agosto de 2025, com playoffs determinando as últimas vagas para a fase de grupos.

Os principais clubes da temporada são Liverpool, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milão, Bayern München, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG), entre outros. A primeira rodada está prevista para os dias 16 a 18. Já a segunda será disputada entre os dias 30 de setembro a 1º de outubro.

