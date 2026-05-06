Jogadores podem ser cortados da Copa do Mundo caso não se apresentem à concentração nesta quarta

A seleção do México anunciou que poderá deixar fora da Copa do Mundo de 2026 os atletas que não se apresentarem no início da concentração nesta quarta-feira, em meio a informações da imprensa sobre possíveis ausências de jogadores que ainda têm compromissos com seus clubes.

A manifestação ocorreu após a divulgação, na terça-feira, de que dois jogadores do Toluca não participariam das atividades iniciais da preparação para o Mundial, pois estarão envolvidos na semifinal de volta da Copa dos Campeões da Concacaf.

O confronto contra o Los Angeles FC está agendado para as 19h30 (22h30 de Brasília), em Toluca de Lerdo, com início previsto meia hora antes da apresentação oficial dos convocados por Javier Aguirre para o período de preparação visando a Copa do Mundo. O calendário coloca em conflito direto o compromisso de clubes com a agenda da seleção nacional.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

A possível ausência de atletas do Toluca gerou reação no Chivas de Guadalajara, que já havia liberado cinco jogadores para a seleção mesmo disputando as quartas de final do campeonato nacional.

O presidente do clube, Amaury Vergara, solicitou o retorno dos atletas convocados — Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado e Armando González — para a preparação da partida de volta contra o Tigres, prevista para o fim de semana.

“Por instruções da comissão técnica, o jogador que não comparecer hoje à concentração ficará fora da Copa do Mundo”, informou a seleção mexicana em comunicado oficial. A declaração estabelece um critério direto de exclusão ligado à apresentação dos atletas.

Javier Aguirre convocou 20 jogadores que atuam no futebol mexicano para o período de treinos no Centro de Alto Rendimento da Federação Mexicana de Futebol, localizado na Cidade do México. A estratégia busca manter o ritmo competitivo após o encerramento do campeonato nacional, ocorrido no último dia 26.

O treinador também chamou oito jovens atletas com o objetivo de complementar as sessões de treinamento.

Os clubes e a federação haviam definido, desde fevereiro, a liberação dos jogadores ao término da fase regular do torneio Clausura e após os jogos de ida das semifinais da Concacaf. Ainda assim, relatos da imprensa indicam que Jesús Gallardo e Alexis Vega participaram de atividades com o Toluca na terça-feira, enquanto o técnico Antonio Mohamed considera utilizá-los na semifinal de volta da competição continental.

“Os acordos só são válidos quando todas as partes os respeitam”, disse o presidente do Guadalajara na rede X.

A programação da seleção mexicana inclui amistosos contra Gana, em 22 de maio, Austrália, em 30 de maio, e Sérvia, em 4 de junho, como preparação final para o Mundial. A partida contra a Austrália será disputada em Pasadena, nos Estados Unidos, enquanto os demais jogos ocorrerão no México.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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