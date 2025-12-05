Sorteio da Copa do Mundo: veja em qual grupo a França está

O Sorteio para a Copa do Mundo de 2026 aconteceu nesta sexta-feira, 5, em Washington, capital dos Estados Unidos.

Com 48 seleções participando pela primeira vez, o sorteio dividiu os times em 12 grupos, com quatro países em cada um.

Veja abaixo em qual grupo ficou a seleção da França, campeã em 1998 e 2018.

Em qual grupo a França está?

A França e outras noves seleções (México, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha) estavam no pote 1.

A Seleção Francesa vai está no grupo I.

Quem também está no grupo I?

França

Senegal

Noruega

Vencedor do torneio classificatório 2

Como foi feito o sorteio para a Copa do Mundo de 2026?

O sorteio foi feito a partir da distribuição das seleções em quatro potes, com base no ranking da Fifa. Cada pote teve um número específico de equipes, para garantir que as seleções do mesmo pote não se enfrentem na fase de grupos.

México, Canadá e Estados Unidos são os países-sede e já tinham seus grupos definidos (México no A, Canadá no B e Estados Unidos no D).

O sorteio seguiu a regra de evitar que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes para apenas 12 grupos. Assim, quatro grupos estão com duas equipes europeias.

Para equilibrar o chaveamento, Espanha e Argentina foram sorteadas para grupos com trajetórias opostas, assim como França e Inglaterra, garantindo que as seleções mais bem ranqueadas só possam se enfrentar na final, caso avancem.

Quando é a Copa do Mundo de 2026?

O mundial acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A fase de grupos começará em 11 de junho, com o México estreando no Estádio Azteca contra uma equipe do Pote 3.

Os Estados Unidos jogarão pela primeira vez no dia 12, em Inglewood, Califórnia, contra um time do Pote 3, enquanto o Canadá também estreia no dia 12, em Toronto, diante de uma equipe do Pote 4.

Cada país-sede terá jogos distribuídos entre suas principais cidades, incluindo Seattle, Vancouver e Guadalajara.

Uma tabela atualizada com os jogos, estádios e horários será divulgada neste sábado, 6 de dezembro.