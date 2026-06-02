ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGO SITE YPÊ
LOGO SITE COPASA
LOGO SITE COCA COLA FEMSA
LOGO SITE AFYA
LOGO SITE PEPSICO

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Pacto Global da ONU apresenta novo conselho com liderança feminina da Aegea e do Itaú

Anúncio foi feito durante o Fórum Ambição 2030, no MASP, onde cerca de 450 executivos debatem soluções para acelerar a década da implementação da agenda sustentável

Ana Paula Carracedo, da Aegea, e Luciana Nicola, do Itaú Unibanco, assumem a presidência e a vice-presidência do Conselho do Pacto Global da ONU (Cabron Studios / Divulgação )

Ana Paula Carracedo, da Aegea, e Luciana Nicola, do Itaú Unibanco, assumem a presidência e a vice-presidência do Conselho do Pacto Global da ONU (Cabron Studios / Divulgação )

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 2 de junho de 2026 às 17h19.

Última atualização em 2 de junho de 2026 às 17h30.

O Pacto Global da ONU apresentou a nova composição de seu Conselho de Administração e mantém o protagonismo feminino na liderança, com a presidência e a vice-presidência novamente ocupadas por mulheres.

O anúncio foi feito durante o Fórum Ambição 2030, evento que reuniu 450 executivos para debater soluções concretas na década decisiva da agenda sustentável, nesta terça-feira, 2, no MASP, em São Paulo.

Ana Paula Carracedo, Diretora de Integridade da Aegea Saneamento, foi eleita presidente do conselho, enquanto a vice-presidência ficou com Luciana Nicola, Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco.

A eleição ocorreu em 26 de maio e sucede a gestão de Rachel Maia, CEO da RM Consulting, e Ana Fontes, CEO da Rede Mulher Empreendedora, que ocupavam as cadeiras no ciclo anterior.

"A sustentabilidade corporativa exige cada vez mais a integração indissociável entre [grifar]governança robusta, ética, impacto social real e visão de longo prazo", afirmou Carracedo.

A nova presidente destacou ainda o compromisso de acelerar a mobilização do setor privado brasileiro no cumprimento urgente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Para Luciana Nicola, o momento exige que as empresas assumam papel central na construção de soluções coletivas.

"Fazer parte deste conselho é uma oportunidade de fortalecer conexões e acelerar transformações positivas no país", disse.

Novo modelo de renovação

A eleição do conselho ocorre a cada três anos e, a partir deste ciclo, passa a adotar um modelo de renovação parcial dos assentos, em um mecanismo criado para garantir continuidade institucional.

Neste primeiro processo de transição, cinco membros foram eleitos com mandato até 2029 e outros quatro com mandato excepcional até 2028.

Além das duas líderes, o novo conselho reúne executivos de diferentes setores: Ana Lucia Pedro Fontes, do Instituto Rede Mulher Empreendedora; Gustavo Chiarini Bastos, da Nestlé Brasil; Juliana Maria da Silva, da Motiva; Lídia Freire Abdalla Nery, do Grupo Sabin; Ligia Maura Costa, da FGV EAESP; Maria Dulce Cardenuto, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; e Rodolfo Nardez Sirol, da CPFL Energia.

Para Guilherme Xavier, atual diretor executivo do Pacto Global da ONU, a composição reforça a pluralidade e o poder de influência da iniciativa.

"A chegada de duas mulheres à frente do conselho fortalece a capacidade do Pacto Global de articular lideranças empresariais comprometidas com uma agenda de desenvolvimento sustentável, inovação e impacto positivo para o Brasil", ressaltou.

O anúncio ocorre em um momento estratégico. Criado em 2003, o Pacto Global da ONU é hoje a segunda maior rede local do mundo, com mais de 2 mil participantes e mais de 60 projetos ativos nas áreas de clima, água, florestas, oceano, resíduos, agricultura, direitos humanos, trabalho e anticorrupção.

O Fórum Ambição 2030, que neste ano chega à quarta edição, tem como mote central fechar a lacuna entre o discurso e a transformação real dos negócios, uma tarefa que ganha ainda mais urgência com o Brasil à frente da presidência da COP30.

A programação também contou com a apresentação de novos compromissos empresariais e a publicação do relatório de resultados da iniciativa Ambição 2030, que mobiliza empresas em torno de metas climáticas e sociais.

"O Brasil tem todas as condições de ocupar posição estratégica nesse debate internacional", afirmou Xavier, para quem o setor privado tem protagonismo neste momento crítico da Agenda 2030.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:ESGClimaMudanças climáticasLiderançaConselhos de administraçãoONU

Mais de ESG

Enel amplia programa que dá descontos na conta de luz a partir da reciclagem

Violência contra a mulher é considerada crime mais grave do Brasil pela primeira vez

Resiliência: a nova fronteira da agenda climática

Fórum do Pacto Global da ONU reúne empresas para impulsionar década decisiva da agenda ESG

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Novo modelo de cobranças do GitHub gera insatisfação entre usuários

ExameLab

Google começa a permitir que usuários alterem seu endereço de e-mail

Casual

"Viva In Concert" transforma a animação da Pixar em teatro vivo

Brasil

Senado aprova projeto que dificulta a realização do aborto legal em crianças