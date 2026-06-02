Wesley é o lateral com a melhor média de sprints entre os atletas na Copa do Mundo, diz CIES

Convocado para a seleção brasileira, Wesley aparece como o lateral com a maior média de sprints por partida entre os atletas presentes na Copa do Mundo de 2026. O dado faz parte de um levantamento realizado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

O estudo considerou apenas jogadores com até 23 anos de idade e que acumularam mais de 720 minutos em campo. Com esse recorte, ficaram de fora atletas mais experientes, como o marroquino Hakimi, de 27 anos. O defensor do PSG havia sido destacado pelo CIES anteriormente entre os jogadores com maior velocidade máxima, critério diferente da atual análise, que mede a frequência e a manutenção dos sprints ao longo das partidas.

No ranking geral das 45 principais ligas do futebol mundial, Wesley ocupa a sexta posição. Os cinco jogadores à sua frente atuam em campeonatos da França, Estados Unidos, Suíça e Bélgica. Nenhum deles, porém, disputará a Copa do Mundo de 2026, seja por não terem sido convocados por suas seleções, seja porque seus países não garantiram vaga no torneio.

De acordo com os dados do CIES, o lateral brasileiro registra média superior a 18 sprints por jogo completo. O líder da classificação é o francês Dayann Methalie, do Toulouse, que alcança média de 20,2 sprints por partida.

Wesley também é o único representante do Brasil entre os dez primeiros colocados da lista elaborada pelo CIES em parceria com a SkillCorner, empresa especializada em monitoramento e análise de desempenho esportivo.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)