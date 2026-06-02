Qual é a fortuna de João Fonseca? Tenista já faturou milhões aos 19 anos

João Fonseca vive uma rápida ascensão no tênis profissional e já desponta como um dos principais talentos da nova geração do esporte. Aos 19 anos, o brasileiro vem acumulando resultados expressivos nos principais torneios do circuito e alcançando marcas importantes tanto dentro quanto fora das quadras.

O desempenho recente em Roland Garros ajudou o carioca a atingir o melhor ranking de sua carreira na ATP e ampliou sua projeção internacional. Com títulos e campanhas de destaque em competições de alto nível, Fonseca passou a figurar entre os nomes mais promissores do tênis mundial.

Quanto João Fonseca já ganhou no tênis?

Segundo dados oficiais da ATP, João Fonseca acumula US$ 3.338.303 em premiações de simples e duplas ao longo de toda a carreira. Levando em consideração a cotação atual, esse valor corresponderia a aproximadamente R$ 16,7 milhões.

Somente na temporada atual, o brasileiro já recebeu US$ 655.617 em premiações.

Ranking e títulos impulsionam os ganhos

O crescimento financeiro acompanha a evolução esportiva do tenista. João Fonseca alcançou a 24ª posição do ranking mundial da ATP em 3 de novembro de 2025, a melhor colocação de sua trajetória até o momento. Atualmente, ele ocupa a 30ª posição.

Além disso, o brasileiro soma dois títulos em torneios da ATP e segue acumulando participações importantes em competições do calendário internacional. Quanto mais avançado é o estágio alcançado em cada torneio, maiores são as premiações distribuídas aos atletas.