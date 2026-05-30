Flamengo x Coritiba: horário, onde assistir e cenário do jogo

Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 30, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo tenta manter perseguição ao líder

O Flamengo ocupa a 2ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 16 jogos — nove vitórias, quatro empates e três derrotas —, além de 28 gols marcados, 16 sofridos e saldo de +12, com aproveitamento de 64%.

Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã.

Coritiba vive boa fase na competição

O Coritiba aparece na 6ª colocação, com 26 pontos em 17 partidas — sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas —, 24 gols marcados, 21 sofridos e saldo de +3, com aproveitamento de 50%.

Na rodada anterior, o Coxa venceu o Bahia por 3 a 2, no Couto Pereira.

Ao fim das 38 rodadas, o time com mais pontos conquista o título brasileiro. Os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série B.

Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Flamengo x Coritiba hoje?

O confronto acontece às 16h (de Brasília).