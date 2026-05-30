Flamengo x Coritiba: horário, onde assistir e cenário do jogo

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 25: Samuel Lino of Flamengo reacts after a chance to score during the match between Flamengo and Vitoria as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on August 25, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images) (Ruano Carneiro/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de maio de 2026 às 05h00.
Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado, 30, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo ocupa a 2ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 16 jogos — nove vitórias, quatro empates e três derrotas —, além de 28 gols marcados, 16 sofridos e saldo de +12, com aproveitamento de 64%.
Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã.
O Coritiba aparece na 6ª colocação, com 26 pontos em 17 partidas — sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas —, 24 gols marcados, 21 sofridos e saldo de +3, com aproveitamento de 50%.
Na rodada anterior, o Coxa venceu o Bahia por 3 a 2, no Couto Pereira.
Ao fim das 38 rodadas, o time com mais pontos conquista o título brasileiro. Os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série B.
A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.
O confronto acontece às 16h (de Brasília).