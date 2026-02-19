Athletico-PR x Corinthians: onde assistir e horário pelo Campeonato Brasileiro

Repórter
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08h00.
Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão na Record, Premiere e CazéTV.
O Corinthians chega embalado por duas vitórias consecutivas na temporada. A equipe comandada por Dorival Júnior superou o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e o São Bernardo, pelo Paulistão. O Timão ocupa a 12ª posição na tabela da Série A, com três pontos.
O Athletico-PR, por sua vez, está invicto há seis jogos e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Furacão venceu Internacional e Santos nas primeiras rodadas e aparece na quinta colocação, com seis pontos conquistados.
Você pode assistir à partida online pelo Premiere, via Globoplay, e pela CazéTV no YouTube.
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Charles), Matheus Pereira e Carrillo; Memphis Depay e Gui Negão.
Athletico-PR
Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Bruno Zapelli, Luiz Gustavo (Portilla) e Leonardo Derik; Stiven Mendoza (Chiqueti), Julimar e Kevin Viveros.