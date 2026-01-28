Esporte

Brasileirão: que horas o São Paulo joga hoje e onde assistir

O tricolor estreia no Campeonato Brasileiro jogando em casa nesta quarta-feira, 28

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09h50.

O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Entre os jogos do dia, um embate clássico entre grandes torcidas do Rio de Janeiro e de São Paulo está marcado.

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, as 21h30, no Morumbis.

Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Onde assistir ao jogo do São Paulo?

O jogo desta quarta-feira será transmitido na TV Globo, no GE TV, no Premiere e no YouTube da CBN.

Quais serão os outros jogos desta quarta-feira?

Além do clássico, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Atlético-MG x Palmeiras19hArena MRV (Belo Horizonte)Sportv, Premiere
Internacional x Athletico-PR19hBeira-Rio (Porto Alegre)Premiere
Coritiba x RB Bragantino19hCouto Pereira (Curitiba)Premiere
Vitória x Remo19hBarradão (Salvador)Premiere
Fluminense x Grêmio19h30Maracanã (Rio de Janeiro)Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
Corinthians x Bahia20hVila Belmiro (Santos)Premiere, YouTube da CBN
São Paulo x Flamengo21h30Morumbis (São Paulo)TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN

Quais são os jogos desta quinta-feira?

A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.

JogoHorárioEstádioOnde assistir
Mirassol x Vasco20hJosé Maria de Campos Maia (Mirassol)Premiere
Botafogo x Cruzeiro21h30Nilton Santos (Rio de Janeiro)Prime Video
