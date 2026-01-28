Brasileirão: que horas o São Paulo joga hoje e onde assistir

Copinha 2026: São Paulo x se enfrentam nas oitavas valendo vaga nas quartas da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado em Sorocaba (Redes Sociais/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09h50.
O Brasileirão de 2026 começa oficialmente nesta quarta-feira, 28, com sete partidas abrindo a primeira rodada da Série A. Entre os jogos do dia, um embate clássico entre grandes torcidas do Rio de Janeiro e de São Paulo está marcado.
São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, as 21h30, no Morumbis.
Os confrontos seguem na quinta-feira, 29, completando esse início da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O jogo desta quarta-feira será transmitido na TV Globo, no GE TV, no Premiere e no YouTube da CBN.
Além do clássico, outros seis jogos ocorrem nesta quarta-feira. Confira:
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Atlético-MG x Palmeiras
|19h
|Arena MRV (Belo Horizonte)
|Sportv, Premiere
|Internacional x Athletico-PR
|19h
|Beira-Rio (Porto Alegre)
|Premiere
|Coritiba x RB Bragantino
|19h
|Couto Pereira (Curitiba)
|Premiere
|Vitória x Remo
|19h
|Barradão (Salvador)
|Premiere
|Fluminense x Grêmio
|19h30
|Maracanã (Rio de Janeiro)
|Record, CazéTV, Premiere, YouTube da CBN
|Corinthians x Bahia
|20h
|Vila Belmiro (Santos)
|Premiere, YouTube da CBN
|São Paulo x Flamengo
|21h30
|Morumbis (São Paulo)
|TV Globo, GE TV, Premiere, YouTube da CBN
A rodada segue até quinta-feira, que tem dois jogos marcados.
|Jogo
|Horário
|Estádio
|Onde assistir
|Mirassol x Vasco
|20h
|José Maria de Campos Maia (Mirassol)
|Premiere
|Botafogo x Cruzeiro
|21h30
|Nilton Santos (Rio de Janeiro)
|Prime Video