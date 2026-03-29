Athletico-PR x Botafogo: horário e onde assistir

O duelo entre Athletico-PR e Botafogo, válido pela 5ª rodada atrasada do Brasileirão 2026, será disputado neste domingo, 29 de março, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida ficou pendente porque o Botafogo disputava a fase preliminar da Libertadores na data original.

Em meio à pausa do calendário nacional por causa da Data Fifa, o confronto será a exceção entre os clubes da Série A antes da retomada da competição em 1º de abril.

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Athletico-PR chega com sequência de dois resultados positivos em casa no Brasileiro. A equipe venceu Cruzeiro e Coritiba na Arena da Baixada e tenta aproveitar o mando para subir na tabela. O clube também teve um período de calendário mais espaçado em março, efeito direto do adiamento contra o Botafogo. A baixas prováveis são Arthur Dias e Bruninho, convocados para a seleção brasileira sub-20 durante a Data Fifa.

Como chega o Botafogo para o confronto

Já o Fogão tenta usar a vitória sobre o Bragantino como ponto de retomada. O time soma um início de temporada turbulento, com eliminações e troca no comando técnico, mas chega para o confronto após resultado importante fora de casa no Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, onde venceu por 2 a 1. Newton, Chris Ramos, Gabriel Abdias, Kaio e Marçal são baixas por lesão. Danilo, convocado pela seleção brasileira para os amistosos da Data Fifa, também está fora.

A equipe segue sem treinador desde a saída de Martín Anselmi e nomes como: Juan Pablo Vojvoda, Hernán Crespo, Fernando Diniz e Tite são especulados. O Fogão também mantém conversas com o ex-aulixiar técnico de Artur Jorge: Franclim Carvalho.

Onde assistir Athletico-PR x Botafogo

A partida entre Athletico-PR e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h30 de domingo, 29 de março. O confronto será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba.

Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros.

Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)

Raúl; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles; Allan, Santi Rodríguez; Matheus Martins, Montoro e Júnior Santos; Joaquín Correa.