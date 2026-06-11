Marrocos perde dois atletas, mas segue como ameaça ao Brasil na estreia da Copa

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos comunicou o corte de dois atletas na noite desta quarta-feira, 10, dias antes da estreia no Mundial.

O zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, e o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis, buscavam se recuperar de lesões, mas não conseguiram, sendo cortados do torneio.

A dupla foi substituída por Mrwane Saadane, que joga no Al Fateh, da Arábia Saudita, e Amine Sbai, do Angers, França.

Dupla já está nos Estados Unidos

Embora os nomes dos atletas que vão substituir Aguerd e Ezzalzouli tenham sido divulgados agora, ambos já estavam nos Estados Unidos. A dupla viajou com a delegação, justamente devido ao risco de corte dos outros jogadores. Por isso, já faziam a preparação e eram tratados como opção para o técnico Mohamed Ouahbi.

Já Noussair Mazraoui, lateral do Manchester United, que corria risco de corte devido a um problema no ombro, se recuperou e aparentemente não será mais cortado da seleção.

Brasil x Marrocos se enfrentam neste sábado, 13, às 19h, de Brasília, em Nova Jersey. Todas as seleções têm até 24 horas antes da primeira partida para fazer alterações na equipe.

Marrocos pode ser pedra no sapato da Seleção

Marrocos não é uma adversária qualquer para o Brasil. As seleções se enfrentaram em 2023 e os africanos venceram por 2 a 1, em Tânger.

Na Copa do Mundo de 2022, por exemplo, surpreendeu o mundo ao terminar o torneio na quarta posição, vencendo gigantes como Portugal, Bélgica e Espanha.