Esporte

Furacão goleia o Botafogo e chega a vice-liderança do Brasileirão

Com dois gols de Viveros, Furacão goleia na Arena da Baixada e a mantém o Botafogo na zona de rebaixamento

Renan Rodrigues
Freelancer

Publicado em 29 de março de 2026 às 22h23.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Athletico-PR venceu o Botafogo por 4 a 1 neste domingo, 29 de março, na Arena da Baixada, em duelo atrasado do Brasileirão.Com a goleada, o Furacão chega à segunda colocação Campeonato Brasileiro.

Como foram os gols de Athletico-PR x Botafogo

O primeiro gol do Athletico-PR saiu logo no início. Depois de uma saída errada do Botafogo, Kevin Viveros foi mais rápido que a defesa, invadiu a área e bateu entre as pernas do goleiro Raul para abrir o placar aos 4 minutos. 

O empate do Botafogo veio na bola parada, aos 43 minutos do primeiro tempo. Alex Telles cobrou escanteio, Barboza desviou, o goleiro Santos fez boa defesa, mas, na sobra, Edenílson aproveitou dentro da área e completou para deixar tudo igual. 

O segundo gol do Furacão saiu nos acréscimos da etapa inicial, aos 48 minutos. Em contra-ataque, Dudu foi lançado e cruzou para a área. Após a furada de Julimar, Viveros apareceu livre para finalizar e recolocar os paranaenses em vantagem.

No retorno do intervalo, o Furacão ampliou o resultado. Aos 49, Lucas Esquivel cruzou a bola na área e Juan Felipe Aguirre apareceu livre para cabecear e fazer o terceiro gol.

O último gol saiu aos 81 minutos com direito a golaço de falta. Esquivel cobrou falta pela direita e acertou o ângulo, sem chance para Raul.

Athletico assume a vice liderança do Brasileirão

Com a vitória por 4 a 1, o Athletico-PR chegou a 16 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time paranaense igualou a pontuação de São Paulo e Fluminense, mas ficou à frente pelos critérios de desempate. O líder é o Palmeiras, com 19 pontos. 

Já o Botafogo permaneceu com 6 pontos e caiu para a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoBotafogo

Mais de Esporte

Sinner vence Lehecka e conquista o Masters 1000 de Miami

F1: Max Verstappen cogita se aposentar no final de 2026

Antonelli vence no Japão e assume liderança da Fórmula 1 aos 19 anos

Athletico-PR x Botafogo: horário e onde assistir

Mais na Exame

Esporte

Sinner vence Lehecka e conquista o Masters 1000 de Miami

Marketing

Carlos Moreno volta à publicidade em campanha de papel-toalha da Bracell; veja

Mundo

Após roubo de 12 toneladas, KitKat fala em 'boa notícia'

Pop

BBB 26 no 'modo turbo': saiba quando acontece a próxima eliminação