Partida épica na Champions: PSG vence Bayern em espetáculo de nove gols

Um verdadeiro espetáculo para o fã de futebol: assim podemos definir o duelo entre PSG x Bayern de Munique pela ida da semifinal da Champions League. Em jogo de nove gols, os franceses venceram por 5 a 4 e vão com a vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, 6.

O jogo foi cercado de muita expectativa, uma vez que colocava frente a frente as equipes com mais gols nesta edição da Champions League. E não decepcionou. Foi intenso desde o primeiro minuto e encheu os olhos do fã de futebol que acompanhava a partida.

Aos 17', Harry Kane abriu o placar de pênalti e deixou o Bayern de Munique na frente. Mas os franceses, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, responderam logo. Aos 24', Kvaratskhelia empatou o duelo com um golaço.

Em um jogo intenso, as equipes iam levando perigo ao gol adversário, mas quem ampliou foi o PSG. João Neves não deixou por menos e colocou os franceses na frente do placar; era a virada dos comandados por Luis Enrique.

Depois, Michael Olise voltou a empatar o duelo para os bávaros. Mas, antes do apito do fim do primeiro tempo, Dembélé, de pênalti, voltou a deixar os franceses em vantagem.

Na volta do intervalo, um verdadeiro show do PSG. Kvaratskhelia e Dembélé, novamente, voltaram a marcar e abriram a vantagem no placar. O time de Luis Enrique vencia por 5 a 2, um verdadeiro baile diante do adversário.

Mas o Bayern não se rendeu. Upamecano e Luis Díaz voltaram a marcar e diminuíram a vantagem. Agora, jogando em casa, os bávaros precisam tirar apenas um gol de vantagem para se classificar para a final.

Arsenal x Atlético de Madrid fazem outra semifinal do torneio

Nesta quarta-feira, 29, Atlético de Madrid x Arsenal fazem o outro jogo da semifinal. No Metropolitano de Madri, as equipes entram em campo às 16h, de Brasília, buscando uma vaga na final.

O Atleti chega embalado após eliminar o Barcelona. Já o Arsenal despachou o Sporting na fase anterior. Ambas as equipes buscam o primeiro título de Champions de sua história.