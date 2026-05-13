Esporte

Dirigente dos Lakers abre o jogo sobre futuro de LeBron James na NBA

Rob Pelinka afirmou que dará ao astro o tempo necessário para decidir se continuará jogando na próxima temporada

LeBron James: Ídolo da NBA não sabe em qual clube seguirá sua carreira ((Foto: Luke Hales/Getty Images))

LeBron James: Ídolo da NBA não sabe em qual clube seguirá sua carreira ((Foto: Luke Hales/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de maio de 2026 às 19h58.

Rob Pelinka, presidente de operações do Los Angeles Lakers, afirmou que vai dar a LeBron James o tempo que ele precisar para decidir seu futuro na NBA.

A vigésima terceira temporada de LeBron na NBA chegou ao fim na segunda após os Lakers serem eliminados pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais do torneio por 115 a 110 - uma "varrida" na série por 4 a 0.

LeBron James, líder da equipe, marcou 24 pontos e 12 rebotes na última partida, e se recusou a dar pistas sobre seus planos futuros.

"Não sei o que o futuro me reserva. Vou para casa, converso com minha família e, quando chegar a hora, vocês saberão o que decidi fazer", disse o atleta à imprensa após o duelo.

Pelinka faz balanço da temporada e esclarece situação de LeBron

Após as declarações de LeBron, Pelinka decidiu fazer um balanço da temporada para os jornalistas e falou da situação do histórico atleta.

"Nunca vi um jogador honrar o jogo dessa maneira. Ele dedicou tanto aos seus companheiros de equipe e a esta organização. O que mais desejamos é retribuir essa honra. A primeira coisa que devemos fazer é dar a ele o tempo de que precisa para decidir seu próximo passo, para determinar se deseja jogar mais uma temporada na NBA", disse Pelinka referindo-se ao fato de LeBron ter sido líder da equipe nas últimas oito temporadas.

"Todas as equipes, incluindo a nossa, ficariam entusiasmadas em ter LeBron James em seu elenco. É uma bênção em si mesma", acrescentou o dirigente.

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