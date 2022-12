Argentina x França: que horas começa a final da Copa do Mundo 2022?

Argentina e França se enfrentam na grande final da Copa do Mundo Fifa 2022. A partida acontece neste domingo, 18, no estádio Lusail, no Catar. As duas seleções já venceram o Mundial duas vezes e buscam o tricampeonato.

Companheiros de PSG, Messi e Mbappé estarão de lados opostos. Os dois jogadores são os grandes destaques da competição. Até a final, dividem a artilharia da competição e foram determinantes para a chegada de Argentina e França na decisão da competição.

Assim como nas outras fases eliminatórias do Mundial do Catar, caso a final termine empatado após os 90 minutos, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a vaga será definida em uma disputa de pênaltis.

Que horas começa a final da Copa do Mundo?

O jogo entre Argentina x França começa às 12h, no horário de Brasília.

A partida entre Argentina x França pode ser assistida na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça Argentina x França

A partida entre Argentina x França será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay, no Fifa+ e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Qual é o estádio da final da Copa do Mundo

O estádio Lusail será o palco da grande final da Copa do Mundo. Com capacidade de 80 mil torcedores, a arena é a maior do Mundial do Catar. Com projeto do estúdio Foster + Partners e Populous, a obra traz representações da cultura árabe, como tigelas, vasos, peças de arte e embarcações como parte da decoração. Após a competição, será transformado em centro comunitário.

LEIA TAMBÉM: