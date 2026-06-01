Recorde? Brasileirão terá 32 jogadores convocados para a Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 terá forte presença do futebol brasileiro. Ao todo, 32 jogadores que atuam em clubes do país foram convocados para defender suas seleções no torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

O número reforça o peso crescente do Brasileirão no cenário internacional. Além dos nomes chamados pela seleção brasileira, a Série A também abasteceu listas de países como Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Holanda e Argentina.

Flamengo e Palmeiras aparecem entre os clubes com maior presença no Mundial. O time carioca terá representantes por diferentes seleções, incluindo o Brasil e o Uruguai, enquanto o clube paulista emplacou atletas na atual campeã Argentina.

Entre os destaques está o Uruguai, que levou sete nomes ligados ao futebol brasileiro para a Copa. Marcelo Bielsa convocou jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Rochet, Piquerez, Emiliano Martinez e Canobbio. O Paraguai repetiu o número e também chamou sete atletas do Brasileirão, maior marca do país em Copas do Mundo.

O Equador também bateu recorde próprio. Sebastián Beccacece convocou cinco jogadores que atuam no Brasil, superando todas as participações anteriores do país em Mundiais. A Colômbia, por sua vez, voltou a recorrer a nomes da Série A para compor o elenco.

Poder financeiro do futebol brasileiro explica alta presença de convocados

O crescimento econômico do futebol brasileiro ajuda a explicar por que o Brasileirão terá 32 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Para Amir Somoggi, especialista em marketing esportivo e sócio da Sports Value, a diferença financeira entre os clubes do Brasil e o restante da América do Sul aumentou significativamente nos últimos anos.

Segundo ele, embora o Brasil historicamente já tivesse maior poder econômico que ligas como Argentina, Colômbia, Chile e Uruguai, havia um cenário mais equilibrado no continente. A expansão das SAFs, aliada ao fortalecimento financeiro de clubes como Flamengo e Palmeiras, mudou esse panorama.

“A diferença do Brasil para a liga argentina e colombiana é enorme. A Argentina fatura cerca de 500 milhões de dólares. Já os 20 maiores clubes brasileiros atingiram 2,7 bilhões de dólares em faturamento. Por isso que nós temos tantos jogadores de ponta de todas as nacionalidades jogando por aqui", afirma Somoggi.

O cenário financeiro mais robusto transformou o país em destino para jogadores de diferentes nacionalidades e elevou o nível técnico do campeonato nacional. O reflexo aparece também nas convocações para a Copa, com atletas de diversas seleções atuando atualmente em clubes brasileiros.

Além dos sul-americanos, o Brasileirão ainda emplacou um feito incomum com Memphis Depay. Convocado pela Holanda, o atacante do Corinthians se tornou um dos raros europeus chamados para uma Copa do Mundo enquanto atua no futebol brasileiro.

Os jogadores que atuam no Brasil convocados para a Copa

Brasil

Léo Pereira (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Weverton (Grêmio)

Neymar (Santos)

Uruguai

Guillermo Varela (Flamengo)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Nicolás De La Cruz (Flamengo)

Sergio Rochet (Internacional)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Emiliano Martinez (Palmeiras)

Paraguai

Fabián Balbuena (Grêmio)

Damián Bobadilla (São Paulo)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Isidro Pitta (RB Bragantino)

Junior Alonso (Atlético-MG)

Maurício (Palmeiras)

Ramón Sosa (Palmeiras)

Equador

Alan Franco (Atlético-MG)

Félix Torres (Internacional)

Minda (Atlético-MG)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Ángelo Preciado (Atlético-MG)

Colômbia

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Portilla (Athletico)

Andrés Gómez (Vasco)

Argentina

Flaco López (Palmeiras)

Holanda