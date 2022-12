Quantos títulos de Copa do Mundo tem a Argentina?

Argentina e França entrarão em campo no próximo domingo, 18, pela final da Copa do Mundo 2022. Ao longo dos 92 anos de Copas do Mundo, apenas oito seleções tiveram o privilégio de levantar a taça mais cobiçada do futebol.

Dentre as seleções campeãs do mundo, a Argentina aparece com uma das que ganharam título mais de uma vez. Ao todo os argentinos possuem dois títulos: nas copas de 1978 e 1986.

Qual foi o último título da Argentina em Copa do Mundo?

A Argentina conquistou seu último título em 1986, vencendo a Alemanha por 3 a 2 na final.

Quantos títulos a Argentina tem de Copa do Mundo?

A Argentina possui dois títulos, conquistados nas Copas de 1978 e 1986

Veja quais são os maiores campões da Copa do Mundo:

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

(1954, 1974, 1990 e 2014) Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

(1934, 1938, 1982 e 2006) Argentina: 2 títulos (1978 e 1986)

(1978 e 1986) Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)

(1930 e 1950) França: 2 títulos (1998 e 2018)

(1998 e 2018) Espanha: 1 título (2010)

(2010) Inglaterra: 1 título (1966)

Quais são os maiores campeões da Copa do Mundo?

As seleções que mais ganharam títulos de copa, foram o Brasil com cinco títulos, seguido de Itália e Alemanha, com quatro cada.

