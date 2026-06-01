Roland Garros: Luisa Stefani avança às quartas do torneio de duplas femininas

A brasileira Luisa Stefani segue fazendo história em Roland Garros. A brasileira avançou nesta segunda-feira, 1º, às quartas de final do torneio de duplas femininas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, após vitória sobre a norueguesa Ulrike Eikeri e a americana Quinn Gleason por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Cabeças de chave número 3 do torneio e terceira melhor dupla da temporada, Stefani e Dabrowski precisaram de 1h27min para superar as adversárias, que entraram na competição como cabeças de chave 15, em partida disputada na Quadra 7 do complexo de Roland Garros.

O resultado marca a melhor campanha da brasileira no Grand Slam disputado em Paris. Até então, seu melhor desempenho havia sido a chegada às oitavas de final nas edições de 2020, 2023 e 2025.

Stefani vai subir no ranking

Além da classificação inédita às quartas, Stefani também garantiu o melhor ranking de sua carreira. Atual número 9 do mundo, a paulistana deixará a capital francesa ocupando, no mínimo, a oitava posição, superando sua melhor marca anterior.

A brasileira ainda pode subir mais na classificação. No momento, aparece projetada na quinta colocação do ranking, embora siga na disputa direta com Anna Danilina, Aleksandra Krunic e Shuai Zhang, que continuam vivas no torneio. Em caso de conquista do título, Stefani pode alcançar o quarto lugar do mundo.

Em busca de uma vaga na semifinal, Stefani e Dabrowski enfrentarão a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva. As próximas adversárias chegam às quartas após avançarem por WO em seus dois compromissos mais recentes, incluindo as oitavas de final, quando a espanhola Cristina Bucsa sofreu uma lesão no punho.

A parceria entre a brasileira e a canadense vive grande fase. As duas chegam às quartas de final embaladas por sete vitórias consecutivas, incluindo o título do WTA 500 de Estrasburgo, conquistado na semana passada. Em 2026, elas também venceram o WTA 1000 de Dubai e alcançaram as semifinais do Australian Open, de Doha e de Miami, além das quartas de final em Indian Wells.